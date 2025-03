Waarom verhogen we onze positie in Cameco in de voorbeeldportefeuille?

We versterken vanmiddag onze positie in Cameco in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen door de aankoop van 25 extra aandelen tegen de openingskoers van vandaag. Daar zijn de volgende argumenten voor.

De prijs van uranium (U3O8 of uraniumconcentraat) is op de spotmarkt teruggevallen tot amper 65 dollar per pond. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2023. Die verandering van het sentiment heeft onder meer te maken met DeepSeek. De introductie van het goedkoop ontwikkelde Chinese taalmodel voor kunstmatige intelligentie (AI) deed de markt de acute nood aan bijkomende energiecapaciteit ter discussie stellen.

Koersval van 30 procent

Het verandering van het sentiment ten aanzien van uranium blijkt ook uit de beurskoers van Cameco, die ongeveer 30 procent onder de top van december noteert. Toch is er operationeel niets aan de hand, want het orderboek is goed gevuld en de contractprijs zit in de lift.

De langetermijnvooruitzichten voor uranium blijven uitstekend, met oplopende aanbodtekorten. De moeizame ontwikkeling van nieuwe projecten bewijst dat het in de uraniummijnbouw echt heel moeilijk is om het aanbod op te krikken.

Mooie koopkans

Cameco is als verticaal geïntegreerde groep, met naast productie ook raffinage en verrijking, goed geplaatst om van de langetermijnvooruitzichten van uranium te profiteren. De recente correctie is een kans om het aandeel op te pikken of aandelen bij te kopen.

Vandaar een aankooporder voor de voorbeeldportefeuille. We kopen de helft van de 50 aandelen terug die we eind mei vorig jaar tegen 54 dollar verkocht hebben. Bij verdere terugval zullen we de tweede helft ook nog terugkopen.

