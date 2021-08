Alex Gorsky houdt het na negen jaar bekeken als CEO van het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson. Hij wordt opgevolgd door Joaquin Duato, die al dertig jaar in dienst is bij het bedrijf.

Alex Gorsky, die sinds 2012 CEO is bij J&J, zei donderdag in een verklaring dat de beslissing om de operationele leiding op te geven 'de moeilijkste uit zijn carrière was'. Gorsky legt de functie van CEO neer op 'het juiste moment om meer tijd vrij te maken voor mijn familie als gevolg van gezondheidsredenen in het gezin'.

Gorksky geeft in januari 2022 de scepter door aan Joaquin Duato, een veteraan binnen het bedrijf. Duato, al dertig jaar in dienst bij Johnson & Jonson, is sinds 2018 vicevoorzitter van het directiecomité. Alex Gorsky wordt uitvoerend voorzitter.

#JNJ announced today that Mr. Alex Gorsky, currently Chairman & CEO, will serve as Executive Chairman of J&J and transition the CEO role to Mr. @joaquinduato, currently Vice Chairman of the Company’s Executive Committee, effective January 3, 2022. https://t.co/Qp7bojQEkJ pic.twitter.com/enpDttsZm6 — Johnson & Johnson (@JNJNews) August 19, 2021

Johnson & Johnson is een van de farmabedrijven die het covid-19-vaccin verdeelt. De multinational boekte in 2020 een omzet van 82,6 miljard dollar en een nettowinst van 14,7 miljard dollar.

