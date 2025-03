Duitse defensieaandelen, met Rheinmetall op kop, zitten in de lift. Duitsland pakt uit met een ‘bazooka’ van 1.500 miljard euro, geld dat het land in de komende tien jaar wil uitgeven aan defensie en infrastructuur. Ook veel andere Europese landen trekken de geldbuidel open voor defensie, waarvan ook Duitse defensieaandelen profiteren. Dit zijn de belangrijkste op een rij.

Veel Duitsers zien defensie – en in het verlengde defensie-industrie – sinds de Tweede Wereldoorlog als een schaamvlek. De geschiedenis van veel Duitse defensiebedrijven is onlosmakelijk verbonden met de productie van wapens en militaire voertuigen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Het verval van de Europese defensie-industrie is in heel Europa merkbaar, maar nergens zo uitdrukkelijk als in Duitsland. Er heerst terughoudendheid rond militair vertoon en de activiteiten van defensiebedrijven gaan vaak gepaard met straatprotesten en ethische discussies.

Beursschuw en historische schaamte

Een voorbeeld zijn de protesten van vorig jaar rond en in het stadion van de voetbalclub Borussia Dortmund, toen het defensiebedrijf Rheinmetall als sponsor werd aangedragen. Het feit dat de naam van een defensiebedrijf in het stadion van een Duitse topclub verschijnt, is een grote stap. Dat vindt Carsten Brzeski, Duitslandanalist en global head of macro voor ING. “Werknemers van Rheinmetall durven stilaan aan hun buren te vertellen waar ze werken. Maar dat wil niet zeggen dat Duitsers daarom trots zijn op hun defensie-industrie. Het desastreuze bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelensky aan het Witte Huis en het geopolitieke nieuws van de jongste maanden hebben hen er hoogstens van overtuigd dat investeringen in defensie gewoonweg noodzakelijk zijn.”

Mede door de moeilijke relatie met defensie zijn belangrijke Duitse defensiebedrijven niet beursgenoteerd. “Het gaat vaak om familiebedrijven, die bewust nooit de stap naar de financiële markten zetten”, weet Brzeski. Denk aan de bekende vuurwapenfabrikant Heckler & Koch, of Krauss-Maffei Wegmann, dat samen met Rheinmetall Leopard-tanks produceert. “Beursgenoteerde bedrijven komen meer onder de aandacht”, gaat Brzeski verder. “Ze moeten regelmatig hun resultaten delen en dienen transparanter over hun activiteiten te communiceren.”

Decennialange afbraak

De Duitse defensie-industrie bevindt zich al decennia in een negatieve spiraal. “Veel bedrijven die van oorsprong militair materieel maakten, hebben die divisies afgebouwd of verkocht in de decennia die volgden op de Tweede Wereldoorlog”, merkt Brzeski op.

Een bekend voorbeeld is Thyssenkrupp, dat al in de negentiende eeuw gewerenlopen produceerde voor het Pruisische leger en later ook schepen en onderzeeërs. In nazi-Duitsland maakte Thyssenkrupp, toen nog Krupp genaamd, onder meer marineslagschepen en de voor die tijd geavanceerde U-boten.

De Leopard 2-tank. Rheinmetall levert het kanon van de tank, die door het private bedrijf Krauss-Maffei Wegmann wordt gebouwd. Beeld: Getty.

Vandaag is het bedrijf in de eerste plaats een producent en verwerker van staal, waarbij scheepsbouw voor minder dan 10 procent bijdraagt aan de jaaromzet. Thyssenkrupp kan dus bezwaarlijk als een defensiebedrijf worden beschouwd, ook al profiteert het bedrijf sinds dit voorjaar wel van de opmars van de Europese defensie-aandelen op de beurzen. Het aandeel steeg meer dan 115 procent in waarde.

Compenseren voor auto-industrie

“Het is duidelijk dat er een groot potentieel is weggelegd voor de Duitse defensie-industrie. De Duitse politieke partijen en de toekomstige kanselier Friedrich Merz hebben dat begrepen met hun nieuwe investeringsbeleid, waarmee Duitsland beter zal doen dan de uitgavennorm van 2 procent van de NAVO. Met de verzwakking van de Duitse auto-industrie ben ik ervan overtuigd dat defensiebedrijven een deel van de leemte kunnen opvullen voor de Duitse economie”, aldus de analist van ING.

Deze Duitse beursgenoteerde defensieaandelen kunnen profiteren van de verhoogde uitgaven van Europese landen aan defensie, en van de investering van 1.500 miljard euro door Duitsland.

Rheinmetall

Beurswaarde: 55,42 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 17,83 euro

Verwachte Koers-winstverhouding in 2025: 42,58

Rheinmetall, opgericht in 1889 als munitiefabriek, is een toonaangevend Duits defensiebedrijf met een bewogen geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog verbreedde Rheinmetall zijn activiteiten tot tanks en artilleriewapens. Het telde 85.000 werkkrachten, onder wie ook duizenden dwangarbeiders. Na de oorlog waren de meeste fabrieken van Rheinmetall platgebombardeerd en werkten er nog slechts enkele duizenden werknemers aan civiele goederen. Het duurde tot het midden van de jaren vijftig, met de oprichting van de Bundeswehr, voordat de defensieactiviteiten geleidelijk werden heropgestart.

Vandaag biedt Rheinmetall een breed gamma aan militair materieel. Rheinmetall levert het kanon voor de Leopard 2-tank, en het produceert ook lichtere pantservoertuigen, zoals de Puma, de Lynx en de Boxer. Daarnaast is de MG3 een bekend machinegeweer. Een relatief nieuw product is de KF51 Panther, die wordt gezien als een opvolger van de Leopard 2.

Rheinmetall heeft zich in recente jaren gericht op innovaties, zoals autonome bewapening en navigatie, en op strategische samenwerkingen. Het richtte bijvoorbeeld vorig jaar samen met het Italiaanse defensiebedrijf Leonardo een joint venture op die pantservoertuigen bouwt in opdracht van het Italiaanse leger. Volgens experts is samenwerken de juiste aanpak om aan de versnelling van de Europese defensie-uitgaven te blijven bijdragen.

Sinds het begin van het jaar boekte het aandeel een stevige koerswinst, mede dankzij het oog op een stijgend aantal bestellingen in Europa. De bedrijfswinst van Rheinmetall steeg met 61 procent tot een record van 1,478 miljard euro. De omzet is met 36 procent toegenomen tot 9,751 miljard euro. Dat bleek uit de recente jaarresultaten.

Voor 2025 verwacht het bedrijf een verdere omzettoename van 25 tot 30 procent. Analisten gaan ook de komende jaren uit van een winstgroei van 30 procent per jaar, ondersteund door de groeiende vraag naar pantservoertuigen en munitie in Europa. De aangepaste jaarwinst per aandeel (EPS) van 17,83 euro in 2024 moet volgens een consensus van analisten van Bloomberg toenemen tot een spectaculaire 59,23 euro in 2027.

Ondanks de groei van het aandeel en dankzij de positieve vooruitzichten geven 17 van de 21 analisten Rheinmetall een positief koopadvies.

MTU Aero Engines

Beurswaarde: 17,61 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 14,04 euro

Verwachte Koers-winstverhouding in 2025: 20,31

MTU Aero Engines was in 1934 bekend als BMW Flugmotorenbau, een spin-off van de bekende Duitse autoconstructeur. De bedoeling was dat de tak van BMW zich volledig zou richten op de bouw van vliegtuigmotoren voor de modernisering van de Duitse Luftwaffe. De BMW 801-motoren werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt in het Focke-Wulf Fw 190-gevechtsvliegtuig en de Dornier Do 217-bommenwerper.

In 1945, na de oorlog, werd BMW Flugmotorenbaus fabriek vlak bij München gebruikt voor de reparatie van militaire voertuigen en artillerie van het Amerikaanse leger. Er werd pas in 1945 opnieuw aan vliegtuigmotoren gewerkt, vanaf dan bijna uitsluitend opdrachten onder licentie. In de jaren vijftig was de eerste opdracht de bouw van de motoren voor Lockheed Martins F-104-vliegtuigen, die bestemd waren voor het Duitse leger. Later volgden opdrachten voor de Britse motorfabrikant Rolls-Royce, het Italiaanse FiatAvio, MAN en Daimler-Benz (vandaag Mercedes-Benz).

Uittredend premier Olaf Scholz tijdens een bezoek aan MTU Aero Engines in januari. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images)

In consortia bouwt MTU Aero Engines vandaag motoren voor het Eurofighter Typhoon-gevechtsvliegtuig en het militaire transportvliegtuig Airbus A400M Atlas. Dat zijn twee belangrijke types vliegtuigen in de Europese defensiewereld, waarvan nieuwe bestellingen worden verwacht dankzij de verhoogde budgetten.

MTU Aero Engines verzekerde zich ook al voor de toekomst. Het Duitse bedrijf zal samen met het Franse Safran verantwoordelijk zijn voor de motoren van het Future Combat Air System. Dat is de naam voor een nieuw Europees gevechtsvliegtuig, de opvolger van de Eurofighter Typhoon, dat tegen 2040 wordt gebouwd.

Het Münchense bedrijf groeide de laatste jaren gestaag. De winst per aandeel bedroeg 8,89 euro in 2022 en steeg tot 14,04 euro in 2024. Analisten verwachten dat de jaarwinst per aandeel verder zal toenemen tot 19,47 euro in 2027. 13 van de 26 analisten van Bloomberg geven MTU Aero Engines een koopadvies. Negen anderen adviseren het aandeel te houden en vier raden aan het te verkopen.

Renk Group

Beurswaarde: 3,73 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 1,04 euro

Verwachte Koers-winstverhouding in 2025: 36,0

Renk Group vindt zijn oorsprong in de werkplaats van Johann Julius Renk, die in 1873 in Augsburg (Beieren) begon met het vervaardigen van tandwielen en mechanische onderdelen. Renk had een gepatenteerd ontwerp voor tandwielen, en zijn bedrijf produceerde jaarlijks 12.000 stuks in 1896, het jaar van zijn overlijden.

Renks bedrijf werd in 1923 een onafhankelijke divisie van MAN om aan de economische crisis na de Eerste Wereldoorlog te ontsnappen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog produceerde de divisie onderdelen voor de Duitse Wehrmacht, mede door dwangarbeid, een praktijk die vaak voorkwam in nazi-Duitsland. In de jaren vijftig produceerden zo’n 1.400 werknemers transmissiesystemen, veringen en andere onderdelen voor militaire voertuigen. In de decennia die volgden, deed Renk strategische overnames van concurrenten om zijn productaanbod van mechanische onderdelen uit te breiden en testsystemen voor voertuigen te kunnen produceren.

In 2012 belandde MAN onder de Volkswagen-paraplu, maar al die tijd bleef Renk een zelfstandige divisie, die zelfs verder op overnamepad ging. Het nam het Nederlandse Damen Schelde Gears over, het Britse Horstman Holdings en General Kinetics in Canada. Renk heeft wereldwijd dochterondernemingen die deel uitmaken van Renk Group.

In 2020 verkocht Volkswagen/MAN de onderneming aan de private-equityspeler Triton, waarmee Renk voorlopig verdween van de beurs. In februari 2024 volgde echter een succesvolle hernotering op de beurs van Frankfurt.

De Renk Group maakt vandaag transmissiesystemen voor militaire voertuigen zoals de Leopard 2-tank en het Puma-infanterievoertuig. Renks tandwiel- en aandrijfsystemen worden ook gebruikt voor fregatten, korvetten en onderzeeboten. Renk levert ook aandrijfsystemen voor de civiele scheepvaart, en tandwielkasten voor windturbines, energiecentrales en zware machines. Het bedrijf is een belangrijke pijler in de Europese defensieketen.

Het Renk-aandeel is sinds begin dit jaar met 99 procent gegroeid. De winst per aandeel bedroeg 1,04 euro in 2024, maar die moet bijna verdubbelen tot 2,04 euro in 2027 volgens verwachtingen van Bloomberg. 14 van de 15 analisten die het aandeel volgen geven een koopadvies.

Hensoldt

Beurswaarde: 7,73 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 1,48 euro

Verwachte Koers-winstverhouding in 2025: 38,21

Hensoldt is pas sinds 2017 zelfstandig op de beurs, maar de technologische wortels van de sensor- en elektronicaspecialist reiken decennia terug. De naam Hensoldt komt van de historische Duitse optica-ontwikkelaar Moritz Carl Hensoldt en weerspiegelt het vakmanschap dat de kern vormt van het bedrijf: het leveren van hypermoderne oplossingen voor radars, sensoren, luchtvaartelektronica en elektronische oorlogsvoering.

Oorspronkelijk ontstond Hensoldt als een spin-off van Airbus’ defensie- en ruimtevaartdivisie, waardoor het direct startte met een schat aan expertise en bestaande contracten. Sindsdien breidt het zijn portfolio snel uit. Het ontwikkelt geavanceerde radarsystemen voor de Rafale-, Eurofighter Typhoon- en Saab Gripen-gevechtsvliegtuigen. Zijn fotonicasystemen maken deel uit van militaire voertuigen, waaronder de Leopard 2 en de Puma. Hensoldt ontwikkelt ook maritieme detectieoplossingen voor de type 212- en type 209-onderzeeboten van Thyssenkrupp.

In het huidige veiligheidsklimaat, gekenmerkt door toenemende dreigingen en een versnelde herbewapening van Europese lidstaten, staan realtimedata, precisie en informatievoorsprong centraal. Defensie-uitgaven verschuiven van klassieke ‘hardware’ zoals tanks en vliegtuigen, naar geïntegreerde, intelligente systemen die luchtverdediging, grondtroepen en marine-eenheden naadloos met elkaar verbinden. Een belangrijk product is daarnaast de Kalaetron-familie van elektronische oorlogsvoeringssystemen die vijandige radars verstoren.

Uittredend premier Scholz tijdens een bezoek aan Hensoldt in 2023. Op de achtergrond is een Hensoldt TRML-4D militair radarvoertuig te zien. © REUTERS/Leonhard Simon

Door de nadruk op de digitalisering van het slagveld is de vraag naar Hensoldts producten flink toegenomen. Het bedrijf is betrokken bij tal van moderniseringsprojecten, variërend van upgrades van bestaande vliegtuigen en marineplatformen tot nieuwe Europese initiatieven voor onder meer grensbewaking en onbemande luchtvaartsystemen. Meerdere NAVO-landen investeren inmiddels fors in Hensoldts fotonische en radaroplossingen om hun troepen ‘situational awareness’ te geven en sneller te kunnen reageren op dreigingen.

Met zijn technologie, stevige voetafdruk in Europa en een duidelijke strategische positie als sensorinnovator, staat Hensoldt op de radar van beleggers die willen inspelen op de groeiende defensiebudgetten. De jaarwinst per aandeel van 1,48 euro in 2024 zal toenemen tot 2,20 euro in 2026 volgens verwachtingen van analisten. Maar door de wisselende resultaten van de jongste jaren en de hoge waardering, is wachten op een lager instapmoment het advies van analisten.