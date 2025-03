Vooruitblik op de beurs: wat staat ons de komende week te wachten?

Ook deze week wordt een bijzonder boeiende week op de financiële markten. Elke dag kan er verrassend nieuws komen. Uit het zeer gevulde aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

1. Rentebesluit Fed

De verwachting is dat de Federal Reserve woensdag de pauze in de neerwaartse rentecyclus aanhoudt en dat de basisrente dus ongewijzigd blijft. In tegenstelling tot de Europese Centrale Bank (ECB), die anderhalve week geleden een nieuwe renteverlaging met 25 basispunten heeft doorgevoerd. De Amerikaanse economie toont nu ook duidelijke tekenen van verzwakking. Mede daarom is Wall Street 2025 zwak begonnen en zien we vooral de jongste dagen veel rode cijfers op de Amerikaanse indexen. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell heeft daar al op geanticipeerd door aan te geven dat de Fed vooral rustig wil blijven en alles goed zal analyseren. De pauze houdt dus aan. Het is mogelijk dat de Fed de ruimte openlaat om de volgende keer de rente wel te verlagen. De discussie onder strategen en economen gaat nu over een renteverlaging in mei of in juni.

2. Amerikaanse detailhandelsverkopen

Het cijfer van de retail sales voor de maand januari verraste de markten onaangenaam over de toestand van de Amerikaanse economie. De stevige consumptie van de Amerikaanse consument deed de dienstensector en bij uitbreiding de Amerikaanse economie immers draaien. In januari liet de consument het voor het eerst afweten met een daling van de detail- of kleinhandelsverkopen met 0,9 procent. Analisten en strategen houden zich kranig en hopen maandag op een herstel met 0,8 procent in februari. Eind vorige maand was Trump al volop bezig over de importheffingen en hadden getroffen landen al aangegeven dat ze zouden reageren. Een meevallend cijfer is dus niet vanzelfsprekend.

3. Resultaten Tencent

Chinese aandelen staan sinds kort weer in de belangstelling bij beleggers. De koers van Tencent behaalde dit jaar al een winst van om en bij 20 procent. De markt gaat uit van een omzet van 168,7 miljard yuan of ruim 23 miljard dollar in het vierde kwartaal en een nettowinst van 52,3 miljard yuan of zo’n 7,2 miljard dollar. Per aandeel betekent dat een winst van 5,47 yuan of 0,75 dollar. Voor het volledige jaar is dat 22,43 yuan of 3,09 dollar per aandeel. De Chinese techgigant kan eindelijk weer groei laten optekenen en dat zou zich moeten doortrekken in 2025 met een analistenconsensus van afgerond 25 yuan winst per aandeel of 3,45 dollar.