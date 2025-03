Bernard Delvaux (CEO Etex): ‘Waarom subsidiëren we warmtepompen?’

Bernard Delvaux, de CEO van Etex, de Belgische wereldspeler in lichtgewicht bouwmaterialen, pleit in een gesprek met Trends voor eenvoudiger bouwregels en efficiëntere bouwmethodes. Die kunnen de woningnood sneller opvangen. Ook warmtepompen moeten het ontgelden.

“Ik heb onlangs mijn huis laten renoveren”, vertel Bernard Delvaux, de CEO van Etex. “Vind maar eens goede technici. Stukadoors zijn echte vakmensen. Een stukadoor vinden die het werk op tijd en tegen een redelijke prijs kan uitvoeren, is niet zo vanzelfsprekend. En elke installateur vindt dat zijn oplossing de enige juiste is.”

“Waarom blijft de focus bovendien op het subsidiëren van warmtepompen liggen?” gaat Delvaux verder. “Warmtepompen zijn vaak van Chinese makelij. We subsidiëren dus nog maar eens China. En dan installeren we een warmtepomp in een huis dat niet geïsoleerd is. Je kunt net zo goed de airco aanzetten in je wagen en de ramen openzetten. Pak eerst de isolatie aan. In sommige woonwijken moet je de zaken gemeenschappelijk aanpakken. Een straat met rijhuizen renoveer je het best in één keer samen. Als je dat één voor één doet, zal het niet lukken.”