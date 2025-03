Door de opkomst van online shoppen en e-commerce is de bakstenen winkel al vaak voor dood verklaard. Maar onze gast van vandaag is het levende bewijs van het tegendeel. Bij ons in de studio zit Jan De Nys. Hij is oprichter en CEO van Retail Estates, een beursgenoteerde vastgoedvennootschap met meer dan 1000 gebouwen in portefeuille, samen goed voor 2 miljard euro, en allemaal bakstenen winkels.