Lezersvraag: Is Rheinmetall nog altijd een koopje?

De vooruitzichten voor Rheinmetall worden steeds beter. Vandaar nog steeds koopwaardig? Of zou ik beter last hebben van hoogtevrees?



De jaarcijfers van Rheinmetall waren bijzaak. Het aandeel is zo in trek door het vooruitzicht van een sterk stijgende omzetgroei in de komende jaren. Zowel de omzet, de nieuwe orders en de winst per aandeel over 2024 vielen wat tegen. Dat was het gevolg van een lichte vertraging in omzet en orders, die overigens beide inmiddels zijn geboekt.

Voor de koersontwikkeling zijn al deze cijfers – inclusief het met 42 procent verhoogde dividend van 8,10 euro per aandeel – niet relevant. Alles draait om de inschatting tot welk niveau de omzet de komende jaren kan groeien. In totaal moet Rheinmetall dit jaar een omzet van zo’n 12,5 miljard euro met een ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 15,8 tot 15,9 procent kunnen behalen. Inclusief de verwatering die dit jaar waarschijnlijk ontstaat als gevolg van de in 2023 uitgegeven converteerbare obligatie, rekenen we op een iets lager dan eerder verwachte winst per aandeel van 28,50 euro voor 2025. Daarmee komt de koers-winstverhouding op een wat angstaanjagende 46,5.

Maar Rheinmetall is nog lang niet uitgegroeid. De Duitsers herhaalden de omzetprognose voor 2027. Voor dat jaar gaat de markt uit van een omzet van 19,5 miljard euro, een ebit-marge van 17,8 procent en een winst per aandeel van ongeveer 50,50 euro. Maar zelfs dan is de rek er nog niet uit bij het defensieconcern. Tijdens de analistenbijeenkomst gaf topman Armin Papperger een omzetdoel van 30 miljard euro voor 2030. Dat is misschien iets te optimistisch, maar zelfs bij een omzet van 28 miljard euro en eenzelfde ebit-marge als dit jaar kan Rheinmetall in 2030 ongeveer 74 euro per aandeel verdienen. Dat is 160 procent meer dan de verwachte winst per aandeel voor dit jaar.

Bovendien is Rheinmetalls omzetprognose voor 2030 nog gebaseerd op de lopende Duitse defensiebegroting. De aanstaande Bondskanselier Merz heeft al plannen bekendgemaakt om de defensie-uitgaven nog te verhogen. Rheinmetall gaf tijdens de analistenbijeenkomst aan een stijging van de defensie-uitgaven van de Europese NAVO-lidstaten van 440 miljard euro in 2024 tot 830 miljard euro te verwachten. “Dat is de Zeitenwende 2.0″, aldus Papperger. De 1.0-versie was de aankondiging van het speciale defensiefonds van 100 miljard euro door bondskanselier Olaf Scholz kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Maar de 2.0-versie is veel groter en niet alleen een Duits maar een Europese project. Rheinmetall ziet kansen op orders voor zeker 300 miljard euro in de periode 2025-2030. Meer duidelijkheid kon Papperger nog niet geven.

Twee bijeenkomsten dit jaar zijn nu belangrijk voor de Rheinmetall-beleggers; de NAVO-top eind juni en de beleggersdag van Rheinmetall in november. Na de NAVO-top heeft Rheinmetall beter zicht op de potentiële orderinstroom en op de beleggersdag kunnen de Duitsers daar meer concrete doelstellingen aan koppelen. In afwachting daarvan blijft het houden-advies – voor beleggers met een horizon van meerdere jaren – voorlopig staan. Want de positieve scenario’s zijn al ingeprijsd, waardoor de tijden van de forse koerswinsten achter ons liggen.