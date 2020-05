Het is voor Vlaamse lokale winkels niet zonder gevaar om in zee te gaan met de Nederlandse webwinkel Bol.com. Daarvoor waarschuwt Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) woensdag. 'Door zijn machtige positie kan Bol.com verkoopdata van Vlaamse winkels misbruiken in zijn eigen voordeel.'

Sinds begin mei voert Bol.com een promotiecampagne om Vlaamse winkels aan zich te binden. Lokale winkels kunnen hun producten via de webwinkel verkopen. Zoek je als consument een product op, dan krijg je tussen de zoekresultaten ook producten te zien van lokale winkels, legt Vande Reyde uit.

Hij waarschuwt echter voor nadelige gevolgen. 'Ik heb al klachten gekregen van lokale winkels, waarvan producten eerst wel goed verkochten via Bol.com, maar daarna een onverklaarbare terugval kenden. In de zoekresultaten bleken dan dezelfde producten opeens verkocht te worden door Bol.com zelf.'

Vande Reyde vermoedt dat het bedrijf de toegepaste algoritmes inzet voor eigen profijt. 'Wordt een product ergens populair, dan wordt de lokale handelaar aan de kant geschoven. Er is ook geen transparantie over hoe de zoekresultaten tot stand komen.'

Bovendien zijn lokale verkopers die met Bol.com in zee gaan, aan heel wat voorwaarden gebonden. Zo moeten ze ongeveer dezelfde service als de webwinkel aanbieden en de laagst mogelijke prijs zetten, en mogen ze in hun winkel geen andere prijs aanbieden dan op Bol.com. Vande Reyde: 'Het kan niet dat Bol.com de prijszetting van onze Vlaamse winkels gaat bepalen.'

Vande Reyde pleit bij minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) voor striktere wetgeving om misbruik te voorkomen en voor concrete maatregelen om de online aanwezigheid van lokale winkels te versterken.

Sinds begin mei voert Bol.com een promotiecampagne om Vlaamse winkels aan zich te binden. Lokale winkels kunnen hun producten via de webwinkel verkopen. Zoek je als consument een product op, dan krijg je tussen de zoekresultaten ook producten te zien van lokale winkels, legt Vande Reyde uit. Hij waarschuwt echter voor nadelige gevolgen. 'Ik heb al klachten gekregen van lokale winkels, waarvan producten eerst wel goed verkochten via Bol.com, maar daarna een onverklaarbare terugval kenden. In de zoekresultaten bleken dan dezelfde producten opeens verkocht te worden door Bol.com zelf.' Vande Reyde vermoedt dat het bedrijf de toegepaste algoritmes inzet voor eigen profijt. 'Wordt een product ergens populair, dan wordt de lokale handelaar aan de kant geschoven. Er is ook geen transparantie over hoe de zoekresultaten tot stand komen.'Bovendien zijn lokale verkopers die met Bol.com in zee gaan, aan heel wat voorwaarden gebonden. Zo moeten ze ongeveer dezelfde service als de webwinkel aanbieden en de laagst mogelijke prijs zetten, en mogen ze in hun winkel geen andere prijs aanbieden dan op Bol.com. Vande Reyde: 'Het kan niet dat Bol.com de prijszetting van onze Vlaamse winkels gaat bepalen.' Vande Reyde pleit bij minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) voor striktere wetgeving om misbruik te voorkomen en voor concrete maatregelen om de online aanwezigheid van lokale winkels te versterken.