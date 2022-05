De Zuid-Koreaanse chemiegigant LG Chem onderzoekt buitenlandse overnames voor zijn activiteit batterijmaterialen. Daarbij wordt ook gekeken naar het Belgische bedrijf Umicore, zo bericht het financiële persagentschap Bloomberg woensdag op basis van anonieme bronnen vertrouwd met het dossier. Na de publicatie van het nieuws schoot het aandeel van Umicore tot 17 procent hoger.

Volgens de bronnen aan Bloomberg is het onderzoek naar een mogelijke overname nog in een pril stadium. Het is dus niet zeker of er effectief een transactie zal plaatsvinden, klinkt het. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou Umicore nog niet formeel hebben benaderd. Voor een overname zal het diep in de buidel moeten tasten: de beurswaarde van Umicore steeg woensdag tot meer dan 10 miljard euro.

LG Chem is scouting for overseas acquisitions to expand its battery materials business, sources say https://t.co/IOdmCaRsvT — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 4, 2022

Beide bedrijven wilden niet reageren, meldt Bloomberg.

LG Chem is alvast flink aan het investeren in de uitbreiding van zijn batterijactiviteiten om tegemoet te komen aan de stijgende vraag vanuit de autosector. Umicore is een belangrijke speler in de sector: het Belgische bedrijf tekende eind vorige maand nog een langetermijnovereenkomst met de batterijfabrieken van Mercedes en Stellantis. Eind vorig jaar werd een gelijkaardige deal met Volkswagen afgesloten. Voor de coronapandemie leverden de Belgen aan de LG Chem-fabrieken in Polen, Zuid-Korea en China.

Het aandeel van Umicore sloot woensdag op Euronext Brussel uiteindelijk 10,35 procent hoger af tot 41,78 euro.

