Nog jaren hoger dividend met KPN

Met een dividendrendement van 5,1 procent en zicht op stijgende dividenduitkeringen in de komende jaren is KPN het aanhouden waard.

KPN heeft zijn aandeelhouders niet verrast met zijn jaarcijfers. De omzetgroei van 3,4 procent (3,1% organisch) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 2,51 miljard euro beantwoordden aan de verwachting. De investeringen kwamen 50 miljoen euro hoger uit dan de geplande 1,25 miljard euro en de vrije kasstoom lag zo’n 10 miljoen euro boven de eerdere prognose van 890 miljoen euro. De uitbouw van het glasvezelnetwerk verloopt volgens plan. Afgelopen jaar verzorgden KPN en Glaspoort – een joint venture van KPN en de pensioenuitvoerder APG – 574.000 nieuwe aansluitingen. Dat is een nieuw jaarrecord voor KPN en zijn partner. In totaal steeg het aantal glasvezelaansluitingen in 2024 tot 4,68 miljoen.

KPN gaat voor 2025 opnieuw uit van een omzetgroei van zo’n 3 procent en een ebitda van 2,58 miljard euro. Toch stelt KPN voor dit jaar een 7 procent hoger dividend per aandeel van 0,182 euro en een 50 miljoen hogere aandeleninkoop van 250 miljoen euro in het vooruitzicht. Dat komt uit op een aandeelhoudersuitkering van 950 miljoen euro en is 40 miljoen euro meer dan de verwachte vrije kasstroom. Die extra 40 miljoen is over van afgelopen jaar, toen KPN een vrije kasstroom van 900 miljoen euro draaide en slechts 860 miljoen aan zijn aandeelhouders uitkeerde. In de prognose voor 2025 is de nieuwe mobiele zendmast-joint venture die KPN met het pensionfonds ABP heeft opgezet nog niet meegenomen. De partners wachten nog op de goedkeuring van de mededingingsautoriteit ACM.

Eind 2026 denkt het telecomconcern 80 procent van de Nederlandse huishoudens op het glasvezelnetwerk te hebben aangesloten. Daarmee kunnen de investeringsuitgaven in 2027 – afgezet tegen 2025 – met zeker 250 miljoen euro omlaag, waardoor de vrijekasstroom verder kan stijgen. Daar zullen ook de aandeelhouders van profiteren. Nu al stelt KPN een jaarlijks gemiddelde dividendverhoging van 7 procent en een aandeleninkoop van 1 miljard euro voor de periode 2024-2027 in het vooruitzicht. Maar daar zit nog opwaarts potentieel in. Volgend jaar besluit KPN hoe de aandeelhouders van een eventueel verbeterde vrije kasstroom kunnen profiteren.

Conclusie

Met een koers-winstverhouding van 15 en een ev-ebitda-verhouding van ruim 8 is KPN redelijk gewaardeerd. Het dividend is echter de meest aantrekkelijke kant van het aandeel. Met een dividendrendement van 5,1 procent en zicht op stijgende dividenduitkeringen in de komende jaren is KPN dan ook het aanhouden waard.



