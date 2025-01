BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, besteedt een groot deel van de activiteiten van zijn client service center uit. Daardoor gaan 500 medewerkers vanaf 1 januari 2026 voor een nog op te richten Belgisch filiaal van de consultant Accenture werken.

Michael Anseeuw, de CEO van BNP Paribas Fortis, spreekt van “de intentie tot een strategisch partnership, waarbij Accenture de technologie aanbrengt en de bank de mensen levert”. In de praktijk komt de deal neer op het outsourcen van 500 bankmedewerkers, die zullen werken op een technologisch platform van Accenture. Volgens Anseeuw is de operatie ingegeven door “een streven naar efficiëntiewinst’” Het woord ‘besparingen’ neemt hij niet in de mond, en hoe groot die zullen zijn wordt niet bekend gemaakt.

Behoud van job en gelijkaardige loonsvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2026 zullen 500 van de 1.100 medewerkers van het ‘client service center’ van BNP Paribas Fortis voor een nieuwe Belgische entiteit van Accenture gaan werken. De bank garandeert hen ‘het behoud van hun job en gelijkaardige loonsvoorwaarden’. Ook aan de geografische werklocatie zou niet getornd worden. De bank wil hierover zo snel mogelijk gesprekken met de vakbonden opstarten. Tegen de zomer van dit jaar hoopt ze alle formele goedkeuringen binnen te hebben om het partnership te formaliseren.

Het client service center van BNP Paribas Fortis is een afdeling die achter de schermen vooral bezig is met administratief werk, zoals de opmaak van krediet- en investeringscontracten of de aangifte van nalatenschappen. Medewerkers opereren vanuit verschillende locaties (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik).

Geïnspireerd door Italië

“De activiteiten die naar Accenture verschuiven situeren zich vooral in retail en private banking (voor particulieren, nvdr). Die worden gekenmerkt door een grotere standaardisatie en zullen geïntegreerd worden in een geavanceerd technologisch platform van Accenture. In corporate banking (bedrijfsbankieren, nvdr) werken we veel meer op maat. Die activiteiten blijven we dan ook intern doen”, zegt Lieve De Mol, hoofd van het client service center van BNP Paribas Fortis.

Bij de eerstelijns klantencontacten en de agentschappen zijn naar verluidt geen ingrepen gepland. Voor de klanten van de bank moet de uitbestedingsoperatie leiden tot een betere klantenervaring en kortere doorlooptijden, luidt het bij BNP Paribas Fortis. De bank haalde de mosterd uit Italië, waar haar zusterbank BNL BNP Paribas al twee jaar op die manier samenwerkt met Accenture.

Verder automatiseren

Wat het technologisch platform van Accenture nu precies beter gaat doen, blijft een beetje flou. Anseeuw spreekt onder meer van “een verbetering van het workflowmanagement door middel van een verdere automatisering’” In elk geval is het de bedoeling om de bankmedewerkers geavanceerde technologische tools te bieden zonder dat de bank zelf de investeringen moet dragen.

Met meer dan 4 miljoen klanten is BNP Paribas Fortis de grootste bank van België. Accenture (het voormalige Andersen Consulting) is een wereldspeler in technologisch, management- en operationeel advies. Het adviesbureau is al jarenlang een partner van de groep BNP Paribas en van de Belgische bank BNP Paribas Fortis.