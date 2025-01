Keytrade Bank en NIBC verlagen spaarrentes

Twee internetbanken, Keytrade en NIBC, kondigden een renteverlaging aan voor hun spaarrekeningen. VDK verhoogt rente op termijnrekeningen. Waar vindt u vandaag de hoogste rente voor spaargeld?

NIBC stuurde een bericht naar zijn klanten om hen te verwittigen dat de vergoeding op de NIBC Getrouwheidsrekening fors zakt. Vanaf dinsdag 28 januari krijgen de spaarders nog slechts 0,5 procent basisrente, in plaats van 0,8 procent. De getrouwheidspremie wordt ook naar beneden bijgesteld. Die lagere premie is van toepassing op geld dat gestort wordt vanaf 28 januari en op geld waarvoor de getrouwheidsperiode van twaalf maanden verstrijkt na 27 januari.

Tot nu zat NIBC met zijn getrouwheidsrekening nog net in de top vijf van hoogste vergoedingen op spaarrekeningen. Dat verandert na de renteverlaging (zie tabel onderaan).

Keytrade Bank kondigde dinsdag ook al aan dat de basisrente op de Azur-spaarrekening lichtjes zou worden verlaagd. Die renteverlaging van 1 naar 0,9 procent ging op woensdag in. De getrouwheidspremie op de Keytrade Azur-spaarrekening blijft stabiel op 0,3 procent. De internetbank verwijst voor die beslissing naar “de vierde opeenvolgende verlaging van de kortetermijnrente door de Europese Centrale Bank in 2024”, die in december plaatsvond.

De renteverlaging van Keytrade komt slechts luttele dagen na de aankondiging van lagere tarieven voor kleine beursorders. Behalve de Azur-spaarrekening heeft Keytrade ook een High Fidelity-rekening die 0,75 procent basisrente en 1,4 procent premie opbrengt.

Nog één rekening biedt meer dan 3 procent

Vdk bank is nu de enige bank waar de optelsom van de basisrente en de getrouwheidspremie nog boven 3 procent uitkomt. Alle spaarboekjes bovenaan het klassement van best renderende spaarboekjes werken met een beperking op de stortingen. U kunt er maandelijks slechts 500 euro op storten, maar voor veel mensen is dat al ruim voldoende om een stukje loon opzij te zetten (lees verder onder tabel).

Het is niet alleen kommer en kwel voor spaarders. Er zijn ook renteverhogingen. VDK verhoogt de rente op termijnrekeningen en kasbons op de looptijden van twee tot vijf jaar, meldt Spaargids.be. Voor termijnrekeningen op vijf jaar stijgt de brutorente van 2,2 naar 2,35 procent. Let wel, van die rente moet nog 30 procent roerende voorheffing betaald worden. Netto krijgen de spaarders op jaarbasis dus 1,645 procent intresten.

Eerder deze maand trok ook Crelan de rente op termijnrekeningen op twee en drie jaar op tot respectievelijk 1,54 en 1,61 procent netto. Op de looptijd van twee en drie jaar biedt Aion Bank (met 2,03% en 1,925% netto) voorlopig de hoogste rente.

Lees hieronder echt alles wat u wilt weten over spaarrekeningen en termijnrekeningen: