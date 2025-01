Ook horecamedewerker is al jaren een knelpuntberoep. Sinds 2019 organiseren VDAB, Horeca Vlaanderen en Horeca Forma daarom korte opleidingen, waarbij werkzoekenden kunnen proeven van de sector. Hospitality Heroes’, zo heet het project. De deelnemers kunnen, naast individuele begeleiding, ook rekenen op taalondersteuning. In heel Vlaanderen zijn er de afgelopen week workshops gegeven aan in totaal ruim 500 mensen, en dat is een record.