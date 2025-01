Het Oost-Vlaamse Vondelmolen wil met zijn nog altijd op artisanale manier gemaakte peperkoek Japan veroveren. Dat gaat het doen met behulp van de in Japan razend populaire roman over het jongetje Nello en zijn hond Patrache, Dog of Flanders. Er is namelijk een link tussen dat verhaal en peperkoek. Vondelmolen lanceert zijn nieuwe Japanse peperkoek in april op de Wereldtentoonstelling in Osaka.