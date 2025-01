Uitgelegd: wat is het januari-effect?

Het beursjaar is vaak nog maar net begonnen of er wordt alweer gesproken over ‘het januari-effect’. Maar wat is dat?

Het januari-effect is een interessant fenomeen dat al decennialang wordt bestudeerd en besproken in beleggingskringen. Het verwijst naar de neiging van aandelen, vooral die van kleinere bedrijven, om in januari beter te presteren dan in andere maanden. Dat kan verschillende verklaringen hebben.

Terugkoop

In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, verkopen beleggers aan het einde van het jaar verliezende posities om een belastingvoordeel te binnen te halen. In januari kopen ze vaak die aandelen weer in. Daardoor stijgen de koersen weer. Mensen beginnen het jaar meestal ook met goede voornemens en soms met de ambitie om te beleggen. Dat kan zorgen voor meer activiteit op de markt. Small caps – aandelen van kleine bedrijven – zijn gevoeliger voor deze bewegingen omdat ze minder verhandeld worden – minder liquide – en dus sneller reageren op vraag en aanbod.

Verleidelijk

Als belegger is het niet altijd verstandig zich te laten leiden door speculatieve fenomenen zoals het januari-effect. Beter is zich te concentreren op bedrijven met een grote winstcapaciteit, een duurzaam concurrentievoordeel en een managementteam dat verstandig met het kapitaal omgaat. De grote belegger Warren Buffett geeft de volgende raad: “Koop een geweldig bedrijf tegen een eerlijke prijs, in plaats van een gemiddeld bedrijf tegen een geweldige prijs.” Wie dat doet, hoef zich geen zorgen te maken over de evolutie van de beurs in januari of welke andere maand dan ook.