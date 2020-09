De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) geeft een 'voorwaardelijk gunstig' advies voor Project One, een investering van 3 miljard euro in de Antwerpse haven.

In november 2019 kreeg chemiebedrijf Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor Project One. In de Antwerpse haven wil het bedrijf 3 miljard euro investeren in twee nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Daarvoor moet op terreinen in de haven eerst 49 hectare groen worden gekapt.

In december werd beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau. Het bedrijf vroeg daarop een verlenging aan en diende een gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag in.

Gunstig advies

De GOVC gaf dinsdag een 'voorwaardelijk gunstig' advies bij de plannen. Voor details over dat advies is het wachten op de publicatie van het verslag in het Omgevingsloket, begin oktober.

De uiteindelijke beslissing over het dossier is in handen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij moet zich uiterlijk op 29 oktober uitspreken.

Jobs

In januari 2019 kondigden het Britse chemieconcern Ineos en Port of Antwerp Project One aan, met 3 miljard euro en 400 directe nieuwe jobs de grootste Europese chemie-investering in twintig jaar. Het project stootte echter op heel wat protest van actiegroepen en milieuverenigingen, die spreken van een vervuilende plasticsfabriek en bezwaar maakten tegen de ontbossing van de terreinen in Lillo.

Protest

Onder meer Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en WWF tekenden beroep aan tegen de toekenning van een omgevingsvergunning van de provincie Antwerpen voor de voorbereidende werken. Begin september tekende Groen ook al bezwaar aan tegen de gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag. De partij vindt het ongehoord dat Ineos de aanvraag voor de ontbossing loskoppelt van de bouw van de volledige installatie.

