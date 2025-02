Sanofi groeit met dubbele cijfers

Na een jaar van stagnerende winst, waar Sanofi in november 2023 voor had gewaarschuwd, volgt nu een jaar van stevige winstgroei, dividendgroei en inkoop van eigen aandelen.

De winstdaling over 2024 viel mee. Die was vooral een gevolg van hogere investeringen in de ontwikkeling van de pijplijn. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen met bijna 14 procent tot 7,4 miljard euro. Gecorrigeerd voor de vorig jaar aangekondigde gedeeltelijke desinvestering van de divisie receptvrije geneesmiddelen Opella daalde de aangepaste winst per aandeel van 7,25 euro in 2023 met nog geen 2 procent tot 7,12 euro in 2024. Dat is volledig in lijn met onze prognose van afgelopen oktober, toen Sanofi bekendmaakte 52 procent van Opella te verkopen. Die transactie wordt op zijn vroegst in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond, maar boekhoudkundig heeft Sanofi al afscheid genomen.

Ondanks de verkoop van Opella, dat in 2023 goed was voor 10,6 procent van de winst per aandeel, verhoogde de farmaceut het dividend over 2024 met ruim 4 procent tot 3,92 euro per aandeel. De verkoopopbrengst van 8 à 9 miljard euro van Opella wordt voor een deel gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 5 miljard euro, waarmee Sanofi voortvarend van start is gegaan. Begin deze week kocht de farmaceut al voor 3 miljard euro aan aandelen terug van zijn grootaandeelhouder L’Oréal. Het resterende deel van de Opella-opbrengst gaat naar overnames met een waarde van 2 tot 5 miljard euro.

Conclusie

Na de koersdaling in het najaar heeft het Sanofi-aandeel de afgelopen week een fraaie remonte gemaakt. De resultaten hebben mede het sentiment ten gunste gekeerd. Na het vorig jaar verlopen patent op het MS-medicijn Aubagio zijn er de komende zes jaar geen noemenswaardige patentverliezen meer te verwachten. De grote afhankelijkheid van Dupixent vinden we niet echt een issue. Gelukkig hebben we in november het advies voor het Sanofi-aandeel verhoogd. Dat positieve advies kunnen we nu aanhouden.



koopwaardiglaag: 1A103,2 euroSAN FPFR00001205Parijs107,02 miljard euro1211+1%-6%4,2%