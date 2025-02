Waarom nemen we Galapagos op in de voorbeeldportefeuille?

We hebben vandaag Galapagos opgenomen in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen. Mede door de opsplitsing in twee bedrijven en de herstructurering hebben we daar volgende de argumenten voor.

· Galapagos 2.0 is de doorzetting van het huidige Galapagos en zal zich volledig toeleggen op de verdere ontwikkelen van het CAR-T-oncologieplatform op basis van het gepatenteerde gedecentraliseerde T-celproductieplatform.

· Door de aangekondigde herstructurering halveert de recurrente jaarlijkse cashburn van Galapagos 2.0 van afgerond 400 naar 200 miljoen euro per jaar. Galapagos 2.0 zal op het moment van de opsplitsing over 500 miljoen euro cash beschikken en over voldoende financiële reserves tot begin 2028. Tegen dan zouden er voldoende waardeinflectiepunten moeten zijn om extra financiering te verzekeren.

· Daarnaast wordt de Galapagos-aandeelhouder ook mede-eigenaar van een tweede bedrijf – de voorlopige naam is SpinCo – dat over 2,45 miljard euro cash zal beschikken om een portfolio van activa in oncologie, immunologie en/of virologie te verwerven via overnames, partnerships, en/of licentienames.

· Desondanks is de huidige beurskapitalisatie van Galapagos gezakt tot onder 1,5 miljard euro terwijl er meer dan 3 miljard euro op de bankrekening staat. Dat is een extreme en overdreven korting tegenover de kaspositie.