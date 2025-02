Waarom nemen we Elia op in de voorbeeldportefeuille?

We hebben Elia vandaag opgenomen in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen. Daar zijn een aantal redenen voor.

· De koers van het aandeel is in een gunstige beursomgeving het afgelopen jaar met 40 procent teruggevallen. Dat is heel uitzonderlijk of zelfs uniek.

Angst voor kapitaalverhoging

· De markt is bang voor kapitaalverhogingen de komende jaren, onder meer om in België en Duitsland de netwerken van het fors duurder geworden energie-eiland te realiseren. De eerste kapitaalverhoging wordt nog dit jaar en zelfs al in de komende maanden verwacht. Maar Elia heeft de ondertekening van de contracten voor de laatste fase voor zich uitgeschoven, zodat de realisatie hoe dan ook drie jaar uitgesteld is. Elia koopt daarmee tijd en spreidt de financiering zodoende over een langere periode. Bovendien is het de bedoeling de kapitaalverhogingen te koppelen aan de uitvoering van het winstverhogende investeringsprogramma. Zo wordt de verwatering beperkt.

Uitzonderlijk profiel

· Door de koers van Elia tot onder de boekwaarde te duwen, lijken beleggers de unieke positie van het bedrijf uit het oog te verliezen. Het gereguleerde karakter van de business geeft de groep een veel lager risicoprofiel dan beleggers nu in gedachten hebben.

· De kapitaalverhogingen vanaf dit jaar zullen een verwaterend effect hebben, maar een stijging van de winst per aandeel van 10 procent per jaar blijft tot de mogelijkheden behoren. Het huidige winstrendement ligt aanzienlijk hoger dan het rendement op een overheidsobligatie, dat mogelijk in 2025 zal dalen, om het aandelenrisico voldoende te vergoeden.