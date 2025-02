Guillaume Boutin stapt in mei op als CEO van Proximus om aan de slag te gaan als topman bij de Britse telecomspeler Vodafone. Zijn vertrek komt na ruim vijf jaar en een koersval van 80 procent. Biedt een nieuwe CEO kansen voor het Proximus-aandeel? “De eerste prioriteit is de schuldenafbouw”, klinkt het bij een analist.

Guillaume Boutin stelde onlangs het bestuur van Proximus en voorzitter Stefaan De Clerck voor een voldongen feit: hij wordt het hoofd van de afdeling Investments & Strategy bij Vodafone Group. Boutin sprak vrijdagavond op de persconferentie over zijn vertrek als een kans die hij “niet kon weigeren”. Volgens bronnen van Trends verduidelijkte Boutin maandag in een interne Q&A-sessie dat Vodafone op een “heel andere schaal” actief is dan Proximus. Zijn nieuwe functie geeft hem de kans een rol te spelen bij een “wereldspeler”.

Maar de CEO is ervan overtuigd dat hij, ondanks de koersval van Proximus, de telecomspeler in goede staat achterlaat en “op een moment dat Proximus klaar is voor de toekomst”. Kris Kippers, analist van Degroof Petercam, verwacht ook dat Proximus de komende jaren de vruchten plukt van de grote investeringen die zijn gebeurd.

“Proximus zal binnenkort de vruchten plukken. De internationale overnames, het verhaal van Proximus Global, moeten pas eind 2025 en 2026 opbrengen, wanneer de synergie met Route Mobile, Telesign en BICS zichtbaar wordt. Boutin zal ook de voordelen van het samen uitbouwen van fibernetwerken niet meer meemaken. Neem bijvoorbeeld Wire, de samenwerking met Telenet en Fluvius, in het noorden van het land en met Orange Belgium in het zuiden. Dat zijn allemaal factoren die de cashflow de komende jaren, vanaf 2027, sterk ten goede komen.” Het koersdoel voor Proximus van Degroof Petercam bedraagt 10 euro.

Verzachtende omstandigheden

Een belangrijke verklaring voor de koersval van Proximus in de afgelopen vijf jaar zijn de miljardeninvesteringen in nieuwe infrastructuur voor 5G en glasvezelinternet. Die waren noodzakelijk voor de concurrentiekracht van het bedrijf, maar ze hebben wel de winstgevendheid van de telecomoperator aangetast.

“De overheid, die meerderheidsaandeelhouder is van Proximus, verwachtte altijd dat de telecomspeler een hoog dividend uitkeerde. Dat was niet langer houdbaar, gezien de enorme investeringen, waardoor het dividend van 1,20 euro is gedaald naar 0,60 euro”, zegt Kippers. “Proximus heeft daardoor een hoge schuldgraad opgebouwd, wat investeerders afschrikt. Verder is er lang onduidelijkheid geweest over de toelating van operatoren om samen te werken voor de bouw van glasvezelinfrastructuur. Een snellere beslissing had overinvestering kunnen tegengaan. Een derde klap voor het aandeel is de komst van de vierde telecomoperator, DIGI. Daarmee heeft de overheid de knuppel in het hoenderhok gegooid.”

‘De eerste prioriteit van de nieuwe CEO moet het afbouwen van de schuldgraad zijn’ Kris Kippers

Er zijn dus veel verzachtende omstandigheden voor de koersval onder het beleid van Boutin, maar er zijn ook punten waarop Kippers de CEO afrekent. “Proximus was niet klaar voor de grote overnames die tot Proximus Global hebben geleid. Onder Boutin is de structuur van Proximus onnodig complex geworden, en daar worden investeerders niet blij van. De eerste prioriteit van de nieuwe CEO moet het afbouwen van de schuldgraad zijn.”

Marktaandeel onder druk

Tijdens de persconferentie van vrijdag prees Boutin zichzelf en noemde hij zijn tijd bij Proximus een “fantastische rit”. “We hebben marktaandeel gewonnen en er is een industrieel plan voor de lange termijn.” Volgens een rapport van de telecomregulator BIPT in juni won Proximus in 2023 inderdaad marktaandeel in de markt van vast internet. In Vlaanderen steeg het marktaandeel met 0,9 procentpunt, terwijl de positie op de mobiele-internetmarkt (5G) stagneerde.

“Het is nog koffiedik kijken welk marktaandeel DIGI zal innemen. DIGI is zeer disruptief in de mobiele markt door zijn lage abonnementsprijs, maar Proximus verdient daar ook deels aan, omdat DIGI zijn netwerk gebruikt. Het gaat weliswaar om 4G”, merkt Kippers op. “Op het gebied van glasvezelinternet zal DIGI voorlopig nog geen concurrentie bieden. Dat vraagt meer tijd en vergt aanzienlijke investeringen.”

Nadelige overheidsparticipatie

Eind vorig jaar uitten vooral N-VA-Kamerlid Michael Freilich en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich in de media zeer kritisch over het beleid van Proximus onder Boutin. Ze hekelden de koersdaling van het aandeel, waarna Boutin en De Clerck in de commissie Overheidsbedrijven van het federale parlement uitleg kwamen geven. De Fransman ontkende dat die kritiek heeft meegespeeld in zijn beslissing om naar Vodafone over te stappen.

‘De grootste kritiek van investeerders op het aandeel is het belang van 53 procent van de Belgische staat, omdat de overheid niet altijd rationeel handelt’ Kris Kippers

Opvallend is dat de nieuwe regering steeds kritischer kijkt naar de overheidsbelangen in bedrijven, zoals Proximus, Belfius en bpost. Zondag bevestigde minister van Financiën Jan Jambon dat de regering overweegt overheidsbedrijven te verkopen. “In het regeerakkoord staat dat we naar de participaties kijken, onder meer om het defensiefonds te spijzen.”

Maar Kippers verwacht dat een verkoop van Proximus voorlopig niet aan de orde is. “Het is niet de geschikte momenten. Het zou een slechte deal zijn voor de Belgische staat, want Proximus verwacht de komende jaren een kentering in zijn vrije kasstroom. Dat is vandaag nog totaal niet te zien aan de waardering van het aandeel”, stelt Kippers. De overheid zou er wel voor kunnen kiezen haar posities in BNP Paribas Fortis en Belfius geleidelijk af te bouwen.

Hij voegt eraan toe dat een verkoop van Proximus door de overheid wel in het voordeel van beleggers zou zijn. “De grootste kritiek van investeerders op het aandeel is het belang van 53 procent van de Belgische staat, omdat de overheid niet altijd rationeel handelde. Een kleiner belang van de overheid zou ook de liquiditeit van het aandeel verbeteren. Tot slot is er vaak kritiek op de raad van bestuur. Het afbouwen de overheidsparticipatie zou Proximus toelaten om de raad van bestuur te moderniseren, zodat er een professionele cohesie ontstaat tussen het management en de raad.”