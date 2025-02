Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft een nieuwe voorzitter. Patrick Boterbergh neemt de fakkel over van Nicolas Watillon. Het tekort aan syndici aanpakken is ook voor de nieuwe voorzitter een prioriteit.

Opmerkelijk: voor het eerst in dertig jaar is de voorzitter van het BIV niet zelf actief als bemiddelaar of syndicus. Patrick Boterbergh is de CEO van Korfine NV, een dienstengroep die vastgoedmakelaars ondersteunt met oplossingen voor verhuur, zoals onder meer huurwaarborgen, plaatsbeschrijvingen en contractregistratie. “Ik zie het als een voordeel”, reageert Patrick Boterbergh. “Mijn achtergrond geeft me een frisse en verrijkende blik op het beroep, vanuit een ander perspectief. Tegelijk sta ik in nauw contact met de sector: door mijn activiteit heb ik dagelijks overleg met vastgoedbemiddelaars en weet ik precies wat er speelt, welke wensen en behoeften er leven. Bovendien delen makelaars veel met mij—misschien net omdat ik geen concurrent ben. En voor alle duidelijkheid: ik ben wel een erkend vastgoedmakelaar.”

Wat doet het BIV? 3 taken

De nieuwe voorzitter begint zijn mandaat in een feestjaar: dertig jaar geleden vond de officiële installatie van het BIV plaats. Ondanks de respectabele leeftijd is er bij het grote publiek, maar ook bij sommige vastgoedmakelaars, nog wel wat onwetendheid over de opdracht van het BIV.

Aftredend voorzitter Nicolas Watillon schept helderheid: “Die opdracht is wettelijk gereglementeerd en omvat drie taken: het organiseren en het controleren van de toegang tot het beroep, het toezien op de naleving van de deontologie en het werk van de opsporingsdienst, die nepmakelaars zonder BIV-erkenning uit de markt haalt.”

Bestaansrecht bewezen

Patrick Boterbergh benadrukt dat al die taken “in de eerste plaats de consument ten goede komen”. “Iedereen krijgt weleens te maken met een vastgoedtransactie”, zegt hij. “Voor de consument is het dan een geruststelling dat hij of zij dan een beroep kan doen op een professionele en betrouwbare vastgoedmakelaar. En mocht er toch een deontologische fout gemaakt zijn, dan kan de consument een klacht indienen bij het BIV. Voor mij is het nog altijd toenemende marktaandeel van de vastgoedmakelaars het beste bewijs van het nut van het BIV.”

De oude en de nieuwe voorzitter zijn het over eens: het BIV heeft in de voorbije dertig jaar zijn bestaansrecht bewezen. “De professionalisering van het beroep is mede onder de impuls van het BIV sterk toegenomen”, stelt Watillon. “Bovendien wordt onze werking als voorbeeld gesteld. Andere beroepsordes in België kijken met bewondering naar het BIV, en buitenlandse collega’s hebben me meermaals laten verstaan dat ze best jaloers zijn op hoe wij de zaken hier organiseren.”

Compromis à la belge

Nicolas Watillon prijst ook de goede sfeer in het BIV, waar Nederlandstaligen en Franstaligen collegiaal samenwerken, iets wat in het verleden niet altijd het geval was. “Voor een beslissing in de Nationale Raad (het ‘wetgevend’ orgaan van het BIV, nvdr) zijn er altijd twee meerderheden vereist: een gewone en een meerderheid per taalrol. Het Bureau, de uitvoerende macht, bestaat uit vier leden en beslist op basis van consensus. We moeten dus altijd samen tot een oplossing komen; de voorzitter kan geen beslissingen doordrukken. Dat maakt dat het compromis à la belge bij het BIV springlevend is. En dat werkt, maar het vergt een constructieve sfeer. Anders riskeer je een geblokkeerd instituut.”

Tekort aan syndici

Wat zijn de prioriteiten van Patrick Boterbergh? “Wij zijn ambitieus en het is juist wat Nicolas zegt: je hebt een goede sfeer nodig om een aantal zaken in gang te zetten. Het tekort aan syndici blijft een uitdaging. De recente imagocampagne heeft tot een kleine verbetering geleid, maar nog niet voldoende. Het probleem is dat het beroep niet goed bekend is. Niet bij het grote publiek, maar ook niet bij jonge mensen die voor een studie- of beroepskeuze staan. We gaan de imagocampagne verderzetten, samen met ander stakeholders uit de sector. We willen ook samenwerken met overheidspartners, zoals de VDAB, met vormingsinstituten en met de hogescholen. Maar ook de regelgeving voor de VME’s (vereniging van mede-eigenaars, nvdr) is aan een update toe. VME’s moeten eenvoudiger kunnen beslissen. De huidige vereiste van een drievierdemeerderheid blokkeert te vaak noodzakelijke beslissingen. Ook het statuut van de syndicus moet worden herzien.”

“Dat is zo,” beaamt Watillon. “De verantwoordelijkheden van de syndicus zijn vandaag simpelweg te ruim.”

‘Niet bang voor praktijktesten’ Hoe kijkt de nieuwe BIV-voorzitter naar praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt? “Ik ben daar niet bang voor, omdat ik ervan overtuigd ben dat makelaars, op enkele uitzonderingen na, niet discrimineren. Ze zijn daar goed over geïnformeerd. Maar praktijktesten lossen het onderliggende probleem niet op: het tekort aan huurwoningen. Wanneer er een lange wachtlijst is van kandidaat-huurders, kan een verhuurder selecteren. Dat is iets anders dan discriminatie.”