De familie-Saverys, die de rederij Euronav oprichtte, blijft zich verzetten tegen de fusieplannen van die laatste met de Noorse concurrent Frontline. 'We geloven niet dat een combinatie met Frontline toegevoegde waarde zal creëren voor de stakeholders van Euronav', klinkt het dinsdag in een persbericht.

De Antwerpse redersfamilie is via rederij Compagnie Maritime Belge (CMB) de grootste aandeelhouder van Euronav. Volgens haar maakt haar verzet 'een squeeze-out door Frontline onmogelijk en een fusie hoogst onwaarschijnlijk'. In dat geval zou Euronav een afzonderlijke juridische entiteit blijven met een afzonderlijke notering op de beurzen van Brussel en New York. Euronav en Frontline maakten maandag bekend dat ze een definitieve overeenkomst hebben ondertekend waarin alle voorwaarden voor de samensmelting staan. Maar dat overtuigt CMB niet. De aandeelhouder vindt de ruilvoorwaarden niet transparant, ziet weinig synergiemogelijkheden en vreest dat het overnamebod waarde dreigt te vernietigen. CMB stelt zelf een andere strategie voor, met name om Euronav 'toekomstgericht te diversifiëren in andere scheepssegmenten en zich te concentreren op de vergroening van de vloot'. CMB heeft de voorbije maanden naar eigen zeggen zijn belang in Euronav uitgebreid 'omdat het gelooft in de betere vooruitzichten van de tankermarkt, en ervan overtuigd is dat Euronav een platform kan zijn om wereldleider te worden in duurzame scheepvaart'.