Sofina is kwaliteit met korting

De korting van 20 procent waartegen Sofina noteert, is overdreven voor een portefeuille die de particuliere belegger een unieke toegang geeft tot gereputeerde Amerikaanse technologiefondsen.

De positieve toon van de nieuwjaarsbrief van Sofina kan de belegger nog niet overtuigen. De nettoactiefwaarde van de holding is gestegen tot 307 euro per aandeel, maar op de beurs kun je het aandeel oppikken tegen 236 euro. Dat bekent dat de holding met een korting van ruim 20 procent noteert op de intrinsieke waarde, wat zeker naar Sofina-normen behoorlijk hoog is. Sofina hoeft misschien niet tegen een stevige premie te noteren zoals in de periode 2021-2022, maar een korting van 20 procent op een unieke, gediversifieerde en kwalitatieve portefeuille is overdreven. Voor beleggers blijft de huidige beurskoers daarom een interessante instapkans.

“De voorbije zes maanden presteerden onze bedrijven in portefeuille goed. Er is ook momentum om nieuwe investeringen en verkopen te realiseren”, schrijft Harold Boël, de CEO van Sofina, in de nieuwsbrief. De nettoactiefwaarde steeg in de tweede jaarhelft met 7 procent en over heel 2024 met 12 procent. Die rendementen lijken aan de magere kant op een ogenblik dat de Amerikaanse technologiewaarden, en de AI-bedrijven in het bijzonder, hoge toppen scheren, maar de portefeuille van Sofina is breder gediversifieerd.

Bovendien investeert Sofina vooral via gereputeerde partnerfondsen in artificiële intelligentie, waarbij de waardering van die fondsen nog grotendeels gebaseerd op cijfers van het derde kwartaal van 2024. De nettoactiefwaarde van Sofina kan dus nog stijgen bij de publicatie van de definitieve jaarcijfers in maart. Stijgt de waarde van de partnerfondsen met 10 procent, dan neemt de nettoactiefwaarde van Sofina met 14 euro per aandeel toe. Gezien de goede prestaties van de technologiewaarden in het vierde kwartaal, is de nettoactiefwaarde van Sofina wellicht wat hoger dan nu gerapporteerd.

Traditiegetrouw gaf Sofina in zijn nieuwjaarsbrief een beperkte update van de portefeuille. Na de verkoop van Groupe Petit Forestier is de grootste positie ByteDance, de moedermaatschappij van Tiktok. De waardering van Bytedance weerspiegelt vooral het groeipotentieel en de winstgevendheid in China en verdisconteert de toekomst van TikTok in de Verenigde Staten en op andere markten. President Trump eist dat de Amerikaanse tak van TikTok gedeeltelijk verkocht wordt aan Amerikaanse investeerders, op straffe van een Amerikaans verbod. Daarnaast wordt de top tien van de grootste posities, goed voor 29 procent van de portefeuille van Sofina, vooral bevolkt door Europese waarden, zoals Drylock, Biomérieux en Nuxe. Europa heeft zijn uitdagingen, stelt Sofina, maar “wij surfen op het aanhoudend sterke innovatiepotentieel van Europese bedrijven”. Opvallend is de gedeeltelijke uitstap uit Vinted, een app voor tweedehandskledij. Bij de nieuwe participaties vinden we het Amerikaanse Cyera, gespecialiseerd in cybersecurity.

Voor 2025 waagt Sofina zich niet aan grote voorspellingen. “Het economisch landschap is volatiel en ambigu”, stelt Harold Boël. Daarnaast is het veel te vroeg om een oordeel te vellen over de Trump-administratie. De Amerikaanse beurzen noteren tegen recordniveaus, maar de Amerikaanse economie blijft sterk en biedt veel dealmogelijkheden. “We zijn blij dat we een significante blootstelling hebben aan de groei en vernieuwing in de VS”, aldus Boël.

Conclusie

Met een rendement van 12 procent presteerde Sofina meer dan behoorlijk in 2024 dankzij de goede prestaties van de bedrijven in de portefeuille. Bij een beurskoers van 236 euro noteert de holding met een korting van ruim 20 procent op de nettoactiefwaarde van 307 euro per aandeel. Die korting is overdreven voor een portefeuille die de particuliere belegger een unieke toegang geeft tot gereputeerde Amerikaanse technologiefondsen. We behouden het koopadvies.

Koers: 236 euro

Ticker: SOF

Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

ISIN-code: BE0003717312

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,1 miljard euro

K/w 2024: 9

Verwachte k/w 2025: 10

Koersverschil 12 maanden: +11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 1,4%