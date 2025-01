Engie ziet geen brood in een levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 met twintig jaar, noch in een levensduurverlenging van de oudste kerncentrales. “Maar België blijft een zeer belangrijke markt voor ons. We investeren richting 2030 tot 4 miljard euro in onze Belgische activiteiten”, zegt Vincent Verbeke, de CEO van Engie Belgium.

Engie Belgium riep vandaag de pers bij elkaar om toelichting te geven bij de prioriteiten voor dit jaar. Uiteraard kreeg het energiebedrijf veel vragen over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 en andere hete nucleaire hangijzers. “De levensduurverlenging met tien jaar van Doel 4 en Tihange 3 is het grootste industriële project ooit in België en van cruciaal belang voor de bevoorradingszekerheid. Ongeveer 2.000 mensen werken aan dat project. We investeren 1,6 à 2 miljard euro om de levensduur van deze kerncentrale te verlengen tot 2035. We zitten op schema om die centrales eind dit jaar een doorstart te laten maken”, zegt Vincent Verbeke, de CEO van Engie Belgium, die hoopt dat de deal met de overheid eind februari helemaal kan afgerond worden.

Geen zin in nog meer kernenergie

De Arizona-regering in wording zal wellicht een levensduurverlenging van Doel 4 en Doel 3 met twintig jaar op tafel leggen, maar Engie houdt die boot af. “We hebben met de regering-De Croo een akkoord gesloten over een levensduurverlenging met tien jaar. Een verlenging met twintig jaar is een ander project, dat op dit ogenblik niet bestaat. We hebben onze handen al vol met de uitvoering van ons bestaande nucleaire programma”, zegt Vincent Verbeke.

Naast de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 worden de al stilgelegde kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 verder ontmanteld en maakt Engie werk van de sluiting van de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 later dit jaar. Een eventuele levensduurverlenging van deze drie oudste centrales ziet Engie totaal niet zitten. “Die centrales voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Er zouden enorme investeringen nodig zijn. Dit project is ondenkbaar”, zegt Vincent Verbeke.

Als België de volgende jaren een nog groter beroep wil doen op kernenergie, zal de volgende regering dus opnieuw vragende partij zijn en dus in de zwakste positie zitten bij eventuele onderhandelingen met Engie. “Kernenergie maakt geen deel meer uit van de strategie van Engie. Kernenergie is door de strenge regelgeving een dure technologie om elektriciteit op te wekken. De verhouding tussen return en risico zit niet goed voor private investeerders. Over de voorbije twintig jaar hebben we per saldo verlies gemaakt met kernenergie in België”, zegt Vincent Verbeke.

Voluit voor hernieuwbare energie

Als groep gooide Engie jaren geleden het roer om door voluit voor hernieuwbare energie te gaan. “Wij willen leider zijn in een snelle transitie naar een koolstofarm energiesysteem”, zegt Vincent Verbeke. “Dat systeem kan tegen de laagste kostprijs worden gebouwd door zo veel mogelijk en zo snel mogelijk te investeren in hernieuwbare energie. Dat wordt een combinatie van hernieuwbare elektronen en moleculen, zoals bio-methaan of waterstof. De industriële vraag naar waterstof ontwikkelt zich trager dan verwacht. Ook wij hebben een project om waterstof te produceren stilgelegd. De ontwikkeling van de markt wordt vertraagd door een zeer complexe Europese regelgeving. We hebben zoals in de Verenigde Staten een beleid van aanmoediging nodig, in plaats van het huidige Europese beleid van straffen.”

Engie Belgium investeert niet alleen in Doel 4 en Tihange 3, maar in lijn met de groepsstrategie wordt ook stevig geïnvesteerd in hernieuwbare energie. “Richting 2030 willen we tot 4 miljard euro investeren in onze Belgische activiteiten. Daarvan is 2,5 miljard euro al beslist. Tegen eind dit jaar willen we over 600 megawatt aan onshore wind en over 150 megawatt aan zonnepanelen beschikken. Ocean Winds, onze joint venture met EDP Renewables, dingt samen met partners Otary en Eneco naar een windconcessie in de nieuwe Prinses Elizabeth Zone voor de kust”, zegt Vincent Verbeke.

De forse stijging van de kostprijs van het energie-eiland, een cruciale schakel om de opgewekte stroom tot bij de verbruiker te krijgen, ziet natuurlijk niemand graag gebeuren. “Maar om de Europese energietransitie te realiseren hebben we een offshore hoogspanningsnetwerk nodig. De vraag is dan wie dat gaat betalen. We hebben een mechanisme nodig dat de kosten op Europees niveau verdeelt. We hebben een coalitie nodig van landen en netbeheerders die de uitbouw van dit netwerk willen realiseren”, zegt Vincent Verbeke.

Investeren in flexibiliteit

Ook flexibiliteit, zowel bij de elektriciteitsproducent als bij de verbruikers, wordt van steeds groter belang om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen als een steeds groter deel van de productie afhankelijk is van zon en wind. “Eind dit jaar nemen we onze aardgascentrale van 875 megawatt in Flémalle in gebruik. Die centrale is een van de meest efficiënte ter wereld en wordt een groot flexibel beest. Hoe meer hernieuwbare energie er is, hoe minder uren die centrales zullen draaien. In 2024 draaiden de aardgascentrales nog slechts 18 procent van de tijd in Europa. Maar in windarme en sombere periodes zijn die centrales van cruciaal belang voor de bevoorradingszekerheid”, zegt Vincent Verbeke.

Engie Belgium investeert ook verder in grootschalige batterijparken om de flexibiliteit van het systeem op te schroeven. “In Vilvoorde bouwen we een batterijpark van 200 megawatt, goed voor 800 megawattuur vermogen. Ook in de Antwerpse haven investeren we in een park van 100 megawatt. Daarnaast verhogen we ook de capaciteit van de waterkrachtcentrale van Coo”, zegt Vincent Verbeke.

De nodige flexibiliteit kan ook bij de klanten gevonden worden, door bijvoorbeeld ook batterijen bij industriële bedrijven te plaatsen. Vincent Verbeke: “Ook voor de gezinnen kunnen we als leverancier helpen om hun verbruik flexibeler te maken. Gezinnen met zonnepanelen, een warmtepomp en een elektrische auto hebben eigenlijk een eigen energiesysteem. Om de flexibiliteit daarvan te ontginnen is de uitrol van slimme meters belangrijk. Daarnaast is ook in Vlaanderen een vereenvoudiging van de systemen nodig om een vlotte doorstroming van die data mogelijk te maken. Dan kunnen wij de klant een aanbod doen.”