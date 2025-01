Palettenfabrikant PGS, met kantoor in het West-Vlaamse Gistel, neemt de Duitse sectorgenoot Udo Bilstein over. Zo voegt de producent in een klap drie fabrieken toe aan z’n Europees net, van nu al vijftig productiesites in totaal. De overname is tekenend voor een markt in volle consolidatie. Grote internationale groepen kopen volop kleinere familiebedrijven, om efficiënt een antwoord te bieden op de noden van de markt.