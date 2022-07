De samensmelting tussen het deels Belgische Euronav en het Noorse Frontline is zo goed als rond. Beide partijen hebben een definitieve overeenkomst ondertekend waarin alle voorwaarden staan opgetekend. Als de deal rond is, wordt het bedrijf de grootste olietankerrederij ter wereld.

Frontline maakt maandag bekend om met een publiek overnamebod te komen op zijn concurrent Euronav. Bij Euronav is de Belgische familie Saverys hoofdaandeelhouder, via de Compagnie Maritime Belge (CMB). De familie Saverys was altijd al tegen de fusie en probeerde die de laatste maanden ook effectief tegen te houden. Eind mei ving de familie nog bot bij een poging tot benoeming van nieuwe bestuursleden, die de fusie moesten blokkeren van binnenuit.

De raden van bestuur bij beide bedrijven hebben nu afgesproken dat er een zogenaamd 'exchange offer' zal worden toegepast door Frontline waarbij 1,45 aandelen van Frontline gelijkgesteld worden aan 1 aandeel van Euronav. De bedoeling is dat Euronav op korte termijn zo volledig kan opgaan in Frontline, zeker zodra Frontline 75 procent van de Euronav-aandelen bezit. De Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen had zijn belang in de Antwerpse rederij Euronav eerder al kunnen verhogen van 12 naar 17 procent.

Het aandeel van Euronav in Brussel werd maandagochtend tijdelijk geschorst. De nieuwe groep zal gevestigd zijn in Cyprus, met kantoren in België, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Griekenland. De Belgische CEO Hugo De Stoop zou aan het hoofd komen te staan.

