Brussels Airport annuleert vandaag, op de nationale actiedag van de vakbonden, alle vertrekkende passagiersvluchten.

'We kunnen de veiligheid van de reizigers niet garanderen', zei woordvoerster Nathalie Pierard zondagavond.

Bij een nieuwe update van de verwachte situatie voor de nationale actiedag maandag bleek dat er nog minder personeelsleden van beveiligingsfirma G4S de veiligheidsscreening zullen bemannen dan verwacht. Daardoor dreigden de wachttijden nog langer op te lopen dan de geschatte acht uur, en werd de beslissing genomen om alle vertrekkende passagiersvluchten te annuleren.

In een persbericht spreekt Brussels Airport van een 'geval van overmacht, waardoor het niet mogelijk is de operaties in alle veiligheid uit te voeren'.

Er kunnen wel passagiersvluchten landen en ook vrachtvluchten zijn mogelijk.

Dinsdag wachttijden

Brussels Airport roept passagiers op om niet naar de luchthaven te komen en hun vlucht te herboeken via hun luchtvaartmaatschappij. Op haar website waarschuwt Brussels Airport ook dinsdag nog voor lange wachttijden, als gevolg van de geannuleerde vluchten maandag.

De voorbije dagen nam het aantal geannuleerde vluchten gestaag toe. Zondag in de vooravond was er al sprake van zowat 70 procent van de oorspronkelijk geplande vluchten die maandag die geannuleerd zouden worden. In totaal waren er ongeveer 440 vluchten geprogrammeerd, zowel vertrekkende als aankomende.

Brussels Airlines, de grootste speler op de luchthaven, had al ruim de helft van haar vluchten geschrapt, maar breidt dat nu uit naar alle vluchten. Alleen acht transitvluchten waarvoor geen veiligheidscontrole nodig is, kunnen nog doorgaan. 'Passagiers wiens vlucht is geannuleerd worden vanavond (zondagavond, red.) nog op de hoogte gebracht via email', zegt woordvoerster Kim Daenen. 'We doen er alles aan om met hen op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. We vragen onze klanten echter om morgen niet naar de luchthaven te komen indien hun vlucht is geannuleerd, aangezien we hen daar niet kunnen herboeken. We betreuren de impact van deze actie op onze klanten.'

Luchtvaartmaatschappij TUI fly leidde al een groot deel van haar vluchten om naar de regionale luchthavens van Oostende, Antwerpen en Luik, en doet dat nu voor twee extra vluchten naar Oostende. Ook verplaatst TUI Fly twee vluchten naar dinsdag. 'We annuleren geen vluchten. Ons doel is om alle reizigers op hun bestemming te krijgen', zegt woordvoerster Florence Bruyère.

TUI voorziet bustransfers tussen Brussels Airport en de alternatieve regionale luchthavens. Gelet op de beperkte buscapaciteit vraagt TUI zijn passagiers echter ook om zich te laten brengen naar de alternatieve luchthavens en zo Brussels Airport te vermijden.

