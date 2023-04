Tip van de week: Vopak

De wereldspeler in tankopslag is nog altijd goedkoop.

Het afgelopen jaar presteerde het aandeel van Vopak 8 procent beter de AEX-index. Als we dividenden verrekenen, komen we zelfs uit op een outperformance van meer dan 10 procent. Maar daarmee zijn de zwakke voorafgaande jaren nog niet uitgewist. Over de voorbije vijf jaar scoorde het aandeel liefst 60 procent minder dan de referentie-index.

Vopak is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de op- en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, gassen en olieproducten. De terminals liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes.

We denken dat er een betere periode zit aan te komen voor de aandeelhouders van het Nederlandse Koninklijke Vopak. Vooreerst is er de herschikking van de oliestromen richting Europa, die komen van andere plaatsen dan Rusland. Dat is een vrij recente ontwikkeling, maar we zien dat hoe langer de afstanden van het transport zijn, hoe beter dat is voor de opslag. We rekenen voor het olietransport op meer tussenstops in de haven van Rotterdam op weg naar het Verre Oosten. Daarnaast denken we dat er weer ruimte is voor expansie. Vooral na 2023 voorzien we kansen voor herstel. Al blijft het management terecht voorzichtig om de balans onder controle te houden. Verder mikken we vooral op verdere groei van lng. Zowel op korte termijn door een gunstige vraagevolutie en op middellange termijn is er de politieke wil om de afhankelijkheid van Russisch gas verder af te bouwen en de lng-capaciteit te laten groeien. Tot slot doen de chemicaliën het beter dan verwacht. Dat kan de komende tijd zo blijven. Enkel als we toch voor een stevige recessie zouden staan, kunnen de kansen keren.

De groepsomzet in het laatste kwartaal kwam uit op 355 miljoen euro. Dat is 40 miljoen euro of bijna 13 procent beter dan in het vierde kwartaal van 2021. Het brengt de omzet van 2022 op 1,367 miljard euro of 11,3 procent hoger dan de 1,228 miljard euro van 2021. De onderliggende ebitda finishte het jaar op 887,2 miljoen euro. Dat is 7,3 procent beter dan de 826,6 miljoen van 2021, maar een aangename verrassing was dat niet. Het is een minder sterke groei dan de omzet en een inkrimping van de ebitda-marge.

De bezettingsgraad ging in het laatste kwartaal van vorig jaar weer omhoog. We waren het jaar begonnen op 84 procent om te eindigen op 90 procent. De opslag van chemicaliën bleef de uitblinker, maar bij olie-opslag was een duidelijke verbetering. Lng deed het het hele jaar goed.

Het vierde kwartaal bleef een gemengd beeld afgeven. Zo bedroeg de onderliggende winst 2,35 euro per aandeel over 2022. Dat was lager dan de 2,46 euro waar de markt op had ingezet en lager dan de meeste recente schatting van het concern (2,40 euro). Vopak gaf wel aan het brutodividend van 1,25 naar 1,30 euro per aandeel voor 2022 te willen optrekken. Voor dit jaar mikt de bedrijfsleiding op een onderliggende ebitda van 910 à 950 miljoen euro. Vooral in de eerste helft zou het bedrijf de gunstige tendensen van de tweede helft van vorig jaar moeten kunnen doortrekken. Geografisch is het uitkijken naar het herstel van China.

Conclusie

Ondanks een betere koersprestatie is het Vopak-aandeel geen beurslieveling. Met een verwachte koers-winstverhouding van 11 voor 2023, een dividendrendement van 4,1 procent en een verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskastroom (ebitda) van minder dan 7 is het aandeel nog altijd te goedkoop. Een achterblijver om op te pikken.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 32,11 euro

Ticker: VPK NA

ISIN-code: NL0009432491

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 4,04 miljard euro

K/w 2022: 13,5

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: +17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: 4,1%