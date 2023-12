De glazen bol: Erik Joly (ABN AMRO) ziet de VS iets beter presteren dan Europa

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Erik Joly, hoofdeconoom van ABN AMRO Private Banking in België.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“De forse renteverhogingen van de centrale banken remmen de economische groei en daarmee ook de winstontwikkeling bij bedrijven. Hoewel we denken dat het renteverhogingstraject inmiddels ten einde is, wijzen we erop dat de economische effecten van de renteverhogingen voor een deel nog merkbaar moeten worden.

“De economie zal in 2024 slechts mondjesmaat groeien. Met name in de eerste helft van 2024 voorzien ze lage groei. In de tweede helft van volgend jaar zien we een bescheiden groeiherstel.

“In Europa zal de groei naar verwachting ver onder 1 procent uitkomen (0,4% groei in de eurozone). De Amerikaanse economie zal het waarschijnlijk beter doen (1,8% groei) dan de Europese, al is het beeld in de Verenigde Staten ook niet echt overtuigend. De Amerikaanse groei zal naar verwachting onder het trendmatige niveau uitkomen door het drukkende effect van de opgelopen rente en omdat sommige positieve factoren aan kracht afnemen. De Chinese economie heeft de hoge verwachtingen in 2023 niet waargemaakt, en in 2024 blijft het land worstelen met tegenwind.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“De huidige winstgroeiverwachtingen voor 2024 (VS +12%, Europa +7%) zijn wat ons betreft te optimistisch, gezien onze economische prognoses. We denken dan ook dat de beweeglijkheid in de markt de komende maanden aan de hoge kant kan zijn.

“Onzekerheid over de bedrijfswinsten kan in de komende maanden dan ook leiden tot beweeglijkheid in de markten. 2024 zal dan ook waarschijnlijk een volatiel jaar zijn. Voor aandelenbeleggers kunnen perioden van marktbeweeglijkheid kansen opleveren.

“Vooralsnog handhaven we onze neutrale visie op aandelen als algehele beleggingscategorie, met een licht defensief accent. Dat heeft vooral met de (te) hoge winstgroeiverwachtingen te maken. Met 12,5 is de koers-winstverhouding in de eurozone lager dan het historisch gemiddelde van 14, maar dat is geen trigger om volop aan te kopen. Wanneer zich kansen voordoen, zullen we onze positionering daaraan aanpassen.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven te zetten? Op welke manier?

“In 2023 bewogen de goudprijzen het grootste deel van de tijd binnen een bandbreedte van 1.800 tot 2.000 dollar per ounce, met uitschieters daarboven. Ook voor eind 2024 staat onze prognose op 2.000 dollar per ounce, met mogelijk een stijging tot boven dat niveau.

“Momenteel vinden we de situatie in het Midden-Oosten te onzeker om op basis daarvan onze olieprognoses aan te passen. Vooralsnog hanteren we daarom het ‘geen-escalatie’-scenario, totdat we meer helderheid krijgen over de situatie. In lijn daarmee handhaven we onze verwachting dat de gemiddelde prijs van Brent-olie gedurende de rest van 2023 rond 85 dollar zal liggen. Voor 2024 verwachten we een gemiddelde prijs van 95 dollar, vooral op basis van een verwacht herstel van de vraag vanuit Europa en de VS.”