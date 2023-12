Danny Reweghs (Trends Beleggen): ‘Aandelen bereiken in 2024 piek van het decennium’

In tien stellingen blikt Trends-beursexpert Danny Reweghs vooruit op het beursjaar 2024. Vandaag brengen we u de eerste stelling: aandelen bereiken volgend jaar hun piek van het decennium. ‘Slapend rijk worden zal niet meer lukken’.

Aandelen bereiken in 2024 hun piek van het decennium. Nieuwe, mooie kansen liggen in andere activaklassen zoals grondstoffen en edelmetalen. Ook obligaties mogen een groter deel van de portefeuille uitmaken. Dat zijn enkele van de tien vooruitzichten voor het nieuwe beursjaar die Danny Reweghs van Trends Beleggen komend weekend toelicht in Trends Talk.

We splitsen de prognoses van Danny Reweghs alvast voor u op in tien delen, die we u deze en volgende week elke dag aanbieden.

Vandaag: aandelen bereiken in 2024 piek van het decennium

Priced for perfection

2023 was een goed jaar voor de aandelenmarkten. De dalende rente en de hype rond AI zullen de beurzen in 2024 eerst nog naar nieuwe recordhoogtes brengen.

Maar weldra volgt een historische omslag, voorspelt Danny Reweghs: “Wall Street is in een opgaande beurstrend sinds 2009. Dat is in de nasleep van de financiële crisis die de beurzen toen heel zwaar onderuit heeft gehaald. We zijn toen begonnen met heel lage waarderingen, maar we zitten inmiddels op extreme piekwaarderingen.”

“De huidige omgeving ligt qua rente en inflatie veel moeilijker dan de voorbije tien jaar. De bedrijfswinsten zullen het moeilijk hebben om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Zo zijn we in een pieksituatie terechtgekomen en ik vrees dat dit in 2024 zal keren.”

Slapend rijk worden

De beurskoersen stijgen de voorbije jaren sneller dan de bedrijfswinsten. Een voorbeeld is Apple. De beurswaarde bedraagt nu 3000 miljard dollar, een waardering van 30 keer de verwachte winst. Maar ook al is het een iconisch, gezond en sterk bedrijf: Apple boekte geen omzetgroei het voorbije jaar. Het aandeel tikte op dezelfde tijd wel bijna 50 procent aan. Als de bedrijfsresultaten niet beantwoorden aan die extreme hoge verwachtingen, dan dreigt er een stevige correctie.

De geduldige belegger die buy-ands-hold aanhoudt, zal die strategie in 2024 moeten omgooien. Slapend rijk worden lukt niet meer. Danny Reweghs: “Die periode is weldra achter de rug. Wie de voorbije jaren een tracker kocht op de MSCI World Index heeft een fantastisch rendement gehaald, met onder meer de grote technologiebedrijven Apple, Microsoft en Amazon. Maar dat is geen voorafname meer van wat het rendement de komende jaren zal zijn. Dat zal een pak lager liggen, voor wie de buy-and-hold-strategie aanhoudt.”

Blessuretijd

De huidige stijgende koersen moeten tijdig gebruikt worden om de posities af te bouwen. De piek nadert en als belegger is het zaak om er dus net op tijd af te stappen: “Om het in voetbaltermen uit te drukken: we zijn nu echt wel begonnen aan de blessuretijd. We weten niet hoeveel minuutjes er nog bijkomen. Maar de langetermijnbelegger moet nu stappen zetten richting het afbouwen van aandelenposities.”

Beursexpert Danny Reweghs blikt in Trends Talk met Jan De Meulemeester in 10 stellingen vooruit op het nieuwe beursjaar.

