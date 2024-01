Beursexpert Danny Reweghs blikt in Trends Talk met Jan De Meulemeester in 10 stellingen vooruit op het nieuwe beursjaar. Elke dag serveren we u 1 van de 10 voorspellingen en leggen we uit hoe u zich in 2024 als belegger moet positioneren. Vandaag stelling 7.

Wat brengt het nieuwe beursjaar 2024 voor de belegger? We splitsen de prognoses van Danny Reweghs voor u op in tien delen, die we u elke dag aanbieden.

Vandaag: groeiwaarden houden meer en meer risico’s in