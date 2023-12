In 10 stellingen blikt Trends-beursexpert Danny Reweghs met Jan De Meulemeester vooruit op het beursjaar 2024. Aandelen bereiken in het nieuwe jaar hun absolute piek van het decennium. Nieuwe, mooie kansen liggen in andere activaklassen zoals grondstoffen en edelmetalen. Ook obligaties mogen een groter deel van de portefeuille uitmaken.