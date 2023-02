Beursblog: het gouden kruis wijst op een nieuwe stierenmarkt

Bepaalde technische indicatoren wijzen erop dat er in de Verenigde Staten een nieuwe haussemarkt voor de deur staat. Analisten waarschuwen ervoor niet te vroeg te juichen.

Het analistenteam van Bank of America Merrill Lynch (BofAML) wijst in een recente paper op een belangrijke technische indicator van de Amerikaanse beurskoersen. Het 50-daagse gemiddelde van de S&P500 is opwaarts door het 200-daagse gemiddelde gegaan. Technische analisten, die koerstrends en -grafieken analyseren, noemen dat het ‘golden cross‘ of gouden kruis.

Van ommekeer naar ommekeer

De 50- en 200-daagse gemiddelden geven de richting op de korte en de middellange termijn aan waarin de beurskoersen zich bewegen. Ze geven het gemiddelde koersniveau aan van de afgelopen 50 en 200 dagen. Wanneer de beurs langdurig stijgt, vertonen die gemiddeldes een opwaartse trend, en omgekeerd voor koersdalingen.

Met het slechte beursjaar vorig jaar vertoonden ze allebei een neerwaarts traject. Midden maart vorig jaar ging het 50-daagse gemiddelde onder het 200-daagse. Daarna ging de S&P 500 structureel lager.

Maar begin deze maand gebeurde het omgekeerde, en heeft het 50-daagse gemiddelde het 200-daagse naar boven toe doorkruist, waardoor die neerwaartste trend weleens zou kunnen keren.

Doorgaans is zo’n gouden kruis een koerstechnisch signaal dat de volgende haussemarkt in de maak is. Sinds 1932 zijn er 48 gouden kruisen geweest, waarna de beurzen in 70 procent van de gevallen in het daaropvolgende jaar zijn gestegen. De gemiddelde stijging was 10 procent.

Macrotrends wijzen op het tegendeel

De BofAML-analisten waarschuwen er echter voor niet te vroeg victorie te kraaien. Er zijn in het verleden evengoed goudenkruismomenten geweest waarna de beurzen het slecht bleven doen.

Een gouden kruis is geen voorbode voor een nieuwe opwaartse beursrit wanneer de bedrijfswinsten op dat moment over hun piek heen en aan het einde van hun cyclus zijn. Dat is momenteel het geval. De bedrijfswinsten hebben de afgelopen jaren op recordhoogtes gestaan, maar toppen nu af of dalen zelfs. De vraag is hoe ver die winsten dit jaar nog zullen dalen.

Verder ziet de bank een aantal economische indicatoren verslechteren. Dat spreekt het narratief van een nieuwe haussemarkt tegen. Huishoudens geven minder uit aan goederen, bedrijven geven minder uit aan onderhoudsinvesteringen en op de huizenmarkt gaan de nieuwbouw en de vergunningen achteruit.

Daarbovenop stellen ze dat de financieringsvoorwaarden, in tegenstelling tot wat een groot deel van de financiële markten beweert, niet versoepelen. De reële rente – de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie – neemt nog steeds toe en daarmee ook de financieringscondities in de economie, wat een domper op de beurskoersen zou moeten zetten.

Voorbode recessie

Verder zien de BofAML-analisten de productiviteit van bedrijven afkalven, wat meestal een voorbode is van een recessie. Wanneer de omzet begint te stagneren, houden bedrijven toch nog te lang werknemers aan, waardoor de productiviteit daalt. Dat komt overeen met de economische situatie van vandaag, schrijven ze. Bedrijven hebben te laat hun personeelsbestand en onderhoudsinvesteringen aangepast aan een vertragende economie.

Technisch gezien mag de beurs dus een gouden kruis vormen en mag de centrale bank minder agressief klinken dan voordien, allebei zaken die normaal gezien een sterke beurs voorspellen, de macro-economische factoren spelen ook een rol. Die nopen eerder tot voorzichtigheid voor aandelen en andere risicoactiva.