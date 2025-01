De 5 favoriete aandelen van… Pieter Slegers (Compounding Quality)

Hoe beweegt de beurs in de eerste helft van het nieuwe jaar? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

1/ Topicus

“Topicus koopt en beheert nichebedrijven die software leveren voor specifieke markten. Het bedrijf is een spin-off van Constellation Software en kwam in 2021 apart naar de beurs. Topicus heeft een gelijkaardig bedrijfsmodel als Constellation Software. De onderneming is actief in Europa, een zeer gefragmenteerde markt. Het bedrijf heeft hier heel veel overnamekandidaten. Topicus heeft een gedecentraliseerde structuur. Het koopt winstgevende softwarebedrijven, laat die zelfstandig hun ding doen en deelt hun expertise binnen de groep.”

2/ Sanlorenzo

“Sanlorenzo ontwerpt en bouwt luxejachten. De boten zijn van hoge kwaliteit, speciaal voor rijke klanten. Sinds CEO Massimo Perotti het bedrijf in 2005 heeft overgenomen, groeit de omzet sterk (gemiddeld 15% per jaar sinds 2015). Zelfs in moeilijke tijden blijven de winstmarges stabiel. Een extra pluspunt? De CEO bezit meer dan 55 procent van het bedrijf en insiders kopen op dit moment aandelen bij. De groeiende markt voor luxejachten en de lage waardering maken Sanlorenzo potentieel een interessante belegging op de lange termijn. Je kunt het aandeel momenteel kopen voor 12 keer de winst. Dat is zeker niet duur.”

3/ Sofina

“Je hoeft niet de hele wereld af te gaan om goede bedrijven te vinden. Kijk naar Sofina. Het is een Belgische trots dat al langer dan 120 jaar bestaat. Zijn specialiteit? Wereldwijd investeren in onder andere technologie, gezondheidszorg en duurzame energie. Daarnaast kun je via Sofina investeren in de meest exclusieve private-equitybedrijven ter wereld. Denk maar aan Sequoia Capital, potentieel het meest succesvolle durfkapitaalfonds ooit. Met Sofina investeer je samen met de familie Boël, een van de rijkste families van België. Die zullen wel weten hoe het moet, toch?”

4/ LVMH

“LVMH is de marktleider in de luxe-industrie. Het conglomeraat bezit iconische merken zoals Louis Vuitton, Dior en Fendi. Luxe gaat nooit uit de mode. Daarnaast geniet deze industrie van luxemarges. LVMH heeft een brutowinstmarge van maar liefst 68,5 procent. Daarnaast zal LVMH profiteren van een aantrekkelijk groeiende eindmarkt. Vooral door de opkomende middenklasse in Azië. Het bedrijf wordt uitstekend gemanaged. Bernard Arnault, die al 35 jaar CEO is, bezit samen met zijn familie de helft van de aandelen. Het bedrijf profiteert van zijn sterke merknaam, schaalvoordelen en hoge toetredingsbarrières. LVMH heeft een indrukwekkende omzetverdeling, met mode en lederwaren als grootste bron.”

5/ Kinsale Capital

“De verzekeringssector is een zeer interessante markt. Maar wat als er een niche is in de verzekeringswereld die nog winstgevender is? Kinsale Capital is een Amerikaans verzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in ‘Excess & Surplus Lines’. Dat zijn speciale verzekeringen voor dingen die moeilijk of duur zijn om te verzekeren. Denk aan speciale beroepen zoals een vuurspuwer. Het is een aantrekkelijke eindmarkt om twee redenen. Ten eerste kunnen de bedrijven hogere prijzen vragen omdat die speciale verzekeringen risicovoller zijn. Kinsale is daarin gespecialiseerd. Ten tweede is de markt in de voorbije 34 jaar 16 keer groter geworden. Kinsale Capital kon in het verleden zeer hard groeien. In de afgelopen vijf jaar verdubbelde zijn omzet.”

