Fed verhoogt rente en stelt groeiprognoses opwaarts bij

Het belangrijkste rentetarief komt door de zesde verhoging sinds eind 2015 op een bandbreedte van 1,5 procent tot 1,75 procent. De financiële markten hielden over het algemeen rekening met een nieuwe renteverhoging.

Tot die eerste verhoging werd doorgevoerd, ruim twee jaar geleden, stond de rente zeven jaar op nul procent. Het besluit tot een renteverhoging werd unaniem genomen.

Het was voor het eerst dat Jerome Powell als Fed-voorzitter de beleidsvergadering voorzat.

