Tot 10.000 medewerkers van de Vlaamse overheid en lokale besturen krijgen binnenkort voor hun werk toegang tot Copilot, de AI-assistent van Microsoft. Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) heeft daarover een akkoord gesloten met het Amerikaanse technologiebedrijf op het Wereld Economisch Forum in Davos.

De Vlaamse overheid gaat een contract sluiten voor 10.000 licenties op Copilot, het platform voor artificiële intelligentie van Microsoft. Tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos is al een gedetailleerde mondelinge overeenkomst gesloten. Het contract, dat vier jaar zal lopen, moet enkel nog groen licht krijgen van de regering. De waarde ervan is niet bekendgemaakt.

Microsoft: ‘Grootste Copilot-overheidscontract in Europa’

De deal tussen Microsoft en Vlaanderen is het grootste Copilot-overheidscontract in Europa tot dusver, zegt Microsoft.

Een contract voor zowel de Vlaamse als de lokale overheden brengt volgens minister-president Matthias Diependaele schaalvoordelen en administratieve vereenvoudiging met zich mee. Stapsgewijs zal worden uitgewerkt waar in de overheidsdienstverlening artificiële intelligentie kan helpen. Dat zal voor elke dienst anders zijn, maar er zit volgens het kabinet-Diependaele heel wat automatisering in. Zo zou Copilot moeten leiden tot een efficiëntere en snellere verwerking van dossiers.

