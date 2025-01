De oproep van president Donald Trump om een nieuwe oliehausse te starten, wordt naar verwachting gedwarsboomd door Wall Streets terughoudendheid om een nieuwe boorwoede te financieren. Dat waarschuwen leiders uit de sector. De uitvoer van Amerikaanse olie kan daardoor trager groeien onder Trump dan onder Biden.

Volgens analyses van Rystad Energy en Wood Mackenzie zal de Amerikaanse olieproductie tijdens een tweede ambtstermijn van Trump met minder dan 1,3 miljoen vaten per dag stijgen. Dat is aanzienlijk lager dan de stijging van 1,9 miljoen vaten per dag onder president Joe Biden, en een fractie van de groei tijdens de schalieoliegolf van het vorige decennium.

Topmensen uit de sector wijzen er bij Financial Times op dat investeerdersdruk en de economische realiteit van een sector die sterk afhankelijk is van olieprijzen, grote obstakels vormen voor Trumps streven naar “Amerikaanse energiedominantie”.

Wil VanLoh, de CEO van de private-equitygroep Quantum Energy Partners, benadrukt dat de financiële agenda van Wall Street de beslissingen dicteert: “Ze hebben helemaal geen prikkels om meer bronnen te boren. Het idee van ‘drill, baby, drill‘ is gewoon niet realistisch.”

Trump gelooft dat een stijgende olieproductie de inflatie in de VS kan verlagen met goedkopere brandstof en goederen. “We zullen prijzen verlagen en opnieuw een rijk land worden dankzij het vloeibare goud onder onze voeten”, verklaarde hij tijdens zijn inauguratie. Toch kan de realiteit hem teleurstellen, waarschuwen experts.

Lage prijzen ontmoedigen nieuwe booractiviteiten

Tijdens het World Economic Forum in Davos riep Trump het oliekartel OPEC op om de olieprijzen te verlagen. Maar goedkopere olie maakt schalieprojecten minder rendabel, waardoor producenten terughoudend blijven. “Prijzen zijn een sterkere prikkel dan politiek”, aldus Ben Dell van Kimmeridge, een energie-investeringsbedrijf met belangen in onder meer het Permian-bekken in Texas.

De Energy Information Administration voorspelt dat de Amerikaanse olieproductie de komende jaren slechts beperkt zal groeien. Na een recordhoogte in 2024 wordt in 2025 een groei van slechts 2,6 procent verwacht, en minder dan 1 procent in 2026 door prijsdruk.

Bron: U.S. Energy Information Administration.

Daarnaast maken sommige producenten zich zorgen dat de beste locaties al uitgeput zijn na meer dan tien jaar intensieve exploratie in staten zoals Texas en North Dakota.

Deregulering kan beperkt effect hebben

Hoewel Trump inmiddels uitvoerende bevelen heeft ondertekend om nieuwe olie- en gasvoorraden vrij te maken en een “nationale energiecrisis” uit te roepen, verwachten experts slechts een beperkte impact. “Zelfs met de steun van de regering zien we weinig verandering in de activiteitenniveaus”, aldus David Schorlemer, de CFO van ProPetro.

De terughoudendheid van producenten komt na twee decennia van snelle groei en enorme prijsschommelingen. Ondanks een explosieve stijging van de Amerikaanse olieproductie in de afgelopen vijftien jaar, hebben prijsdalingen in 2014 en 2020 geleid tot massale faillissementen en een voorzichtiger houding van investeerders.

Een recente enquête van de Federal Reserve in Kansas City toont aan dat de gemiddelde olieprijs minstens 84 dollar per vat moet zijn om een substantiële stijging van de booractiviteiten te rechtvaardigen. Momenteel ligt de prijs rond 74 dollar per vat en J.P. Morgan voorspelt een daling naar 64 dollar tegen het einde van dit jaar.

Bezuinigingen op investeringen domineren de sector

Chevron, de op een na grootste Amerikaanse olieproducent, plant dit jaar voor het eerst sinds de pandemie een verlaging van de uitgaven. Andere bedrijven, zoals ConocoPhillips en Occidental Petroleum, handhaven vergelijkbare budgetten of verlagen die, in een poging investeerders tevreden te stellen. “Als bedrijven te veel kapitaal uitgeven, verkopen aandeelhouders hun aandelen”, aldus Cole Smead van Smead Capital Management.

Ondanks Trumps plannen om fossiele brandstoffen te promoten, lijken lage prijzen en Wall Streets financiële prioriteiten een rem te zetten op zijn olieambities.