Equinox Gold heeft zijn productieverwachtingen voor 2024 gehaald. En er kwam een positieve update over de reserveschatting van de Braziliaanse Fazenda-mijn.

Het Canadese goudmijnbedrijf Equinox Gold is het jaar sterk gestart. Vooreerst haalde het zijn productieverwachtingen voor 2024. De productie bedroeg in het vierde kwartaal 213.960 troyounce goud, 23 procent meer dan in het derde kwartaal (173.983 troyounce) en 38 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2023 (155.000 troyounce). Het jaartotaal kwam uit op een record van 621.850 troyounce goud, tegenover 564.500 troyounce in 2023 (+10,2%) en een verwachting van 590.000 à 675.000 troyounce. Het vorige record van 602.110 troyounce goud dateerde van 2021.

De mooie stijging in het vierde kwartaal is te danken aan het Canadese Greenstone-nieuwbouwproject. De productie startte bescheiden in het tweede kwartaal, met 16.247 troyounce goud. In het derde kwartaal klom het cijfer al naar 42.448 troyounce en in het vierde kwartaal naar 53.015 troyounce, goed voor een jaartotaal van 111.710 troyounce goud. Hoewel aan de onderkant van het verwachte jaarcijfer van 110.000 à 130.000 troyounce goud, komt Greenstone na een wat moeizame start stilaan op toerental. In mei 2024 verwierf Equinox Gold de volledige controle over Greenstone door het belang van 40 procent van Orion Mine Finance te kopen voor 995 miljoen Amerikaanse dollar. De eerste vijf jaar zal Greenstone jaarlijks 390.000 troyounce goud aanleveren, ruim 40 procent van de groepsproductie, tegen een lage kostprijs van 950 dollar per troyounce.

De jaarlijkse bedrijfskasstroom (ebitda) op groepsniveau zal stijgen van 200 à 300 miljoen dollar vóór de opstart van Greenstone naar minstens 1 miljard vanaf 2025. De opgebouwde schuldpositie van 1,31 miljard dollar zal de komende twee jaar fors verminderen. In het vierde kwartaal werd een converteerbare lening van 140 miljoen dollar omgezet in aandelen en een laatste schijf van 40 miljoen betaald aan Orion Mine Finance. De kaspositie steeg van 168 miljoen dollar op 30 september naar 240 miljoen.

Het tweede positieve nieuws dit jaar was de positieve update over de reserveschatting van de Braziliaanse Fazenda-mijn. Fazenda produceerde vorig jaar 62.380 troyounce goud en had een levensduur tot 2026. Dankzij een uitgebreid exploratieprogramma kon een verlenging tot 2033 worden aangekondigd. Inclusief de productie sinds 2021 stegen de bewezen reserves met 142 procent tot 763.000 troyounce goud, terwijl de resources (nog niet bewezen reserves) vervijfvoudigden tot 1,52 miljoen troyounce goud. De ertsgraden stegen respectievelijk met 22 en 25 procent. Op basis van die resultaten en het significante bijkomende ingeschatte potentieel zullen uitbreidingsmogelijkheden voor Fazenda worden bekeken.

Op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met de aandeelhouders klonk voorzitter en hoofdaandeelhouder Ross Beaty optimistisch. Een heikel punt blijft de aanslepende onderhandeling met de lokale bevolking van de Mexicaanse Los Filos-mijn. Beaty verwacht de komende maanden een beslissing. De contracten met de vorige eigenaars, waarvan het belangrijkste op 31 maart vervalt, waren veel te gul, waardoor de productie er met ruim 2.000 dollar per troyounce veel te duur is. Zonder akkoord wordt de mijn gesloten. Dat zou 170.000 troyounce jaarlijkse goudproductie wegnemen, maar ook het potentieel om de productie op termijn op te trekken tot 300.000 troyounce.

Conclusie

Het aandeel steeg dit jaar al met 16 procent. Naarmate Greenstone bevestigt, verwachten we een versnelling van de herwaardering van het achtergebleven aandeel. Een doorbraak over Los Filos kan een bijkomende impuls geven op korte termijn.



Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 5,75 dollar

Ticker: EQX US

ISIN-code: CA29446Y3041

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 2,62 miljard dollar

K/w 2023: 88,5

Verwachte k/w 2024: 21,3

Koersverschil 12 maanden: +30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: –