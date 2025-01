Van 26 januari tot en met 2 februari vindt in de Brusselse Heizelpaleizen BRAFA plaats. De kunst- en antiekbeurs, die aan haar 70ste editie toe is, is een referentie in de internationale kunstwereld. BRAFA staat immers bekend als een eclectische beurs, met werken van Oude Meesters over antiek en design tot Afrikaanse en Belgische kunst. En dat trekt belangstellenden aan.