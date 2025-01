Rond de millenniumwissel koos het familiebedrijf H. Essers voor een niet-familiaal directiecomité. De familie zet wel mee de strategische lijnen uit in de raad van bestuur. Een kwarteeuw later is de logistieke groep een Limburgs icoon en is Gert Bervoets, de CEO sinds 2013, de 40ste Trends Manager van het Jaar.

Een one company man, of toch zo goed als. Het klinkt vandaag wat ouderwets, maar Gert Bervoets (54) is er nog eentje. Na zijn studie voor handelsingenieur aan de HUB in Brussel, sprokkelde hij werkervaring als productmanager bij de voedingsmultinational Nestlé. Maar de job van zijn leven vond hij in 2002 bij de Limburgse logistieke speler H. Essers.

De tweedegeneratietelg Noël Essers (81) opteerde bij de generatiewissel voor een niet-familiaal management. Zijn dochter Hilde Essers (56) en neef Lode Essers (61) zouden in de raad van bestuur mee waken over de strategische koers en de grote krachtlijnen van het familiebedrijf. “Ivo Marechal werd in 2001 de eerste niet-familiale CEO”, zei Gert Bervoets in een gesprek met Trends in het najaar van 2022. “Hij vormde een managementteam van mensen die niet tot de familie Essers behoorden. In 2002 kwam ik in dat team, als directeur van een nieuw filiaal in Wilrijk. Onze klant was daar Agfa-Gevaert. Er werd een nieuw distributiecentrum gebouwd. Het is vandaag ons op een na belangrijkste verdeelpunt in België, naast onze activiteiten in Limburg.”

Zijn rol groeide in de jaren nadien. Gert Bervoets kreeg steeds meer verantwoordelijkheden over logistieke sites, zowel in België als in het buitenland. “Uiteindelijk werd ik verantwoordelijk voor alle magazijnen buiten België. En in 2013 werd ik CEO.”

‘Gert is een veel betere CEO dan ik ooit geweest ben’ Johnny Thijs, ex-bestuurder

Meer focus, én vanuit de buik

Na ruim een decennium onder zijn leiding is H. Essers veel meer dan zomaar een transporteur. Het bedrijf focust op twee activiteiten. Logistiek voor de chemiesector betekent ruim 60 procent van de omzet, de gezondheidssector staat voor bijna 30 procent. “Essers is en blijft een familiebedrijf”, benadrukt de Trends Manager van het Jaar 2024. “Het is het typische verhaal van veel ondernemerschap en gedrevenheid, en voortdurend opportuniteiten zien. Maar de voorbije tien jaar hebben we meer focus gelegd, keuzes gemaakt, en leren nee te zeggen tegen bepaalde dingen. De logistieke wereld biedt enorm veel kansen. Maar wij wilden vooral doen waar we goed in zijn, en dat hebben we almaar uitgebreid.”

Johnny Thijs was vanaf 2017 onafhankelijk bestuurder bij het familiebedrijf, tot in mei 2024. De voormalige topman van onder meer Interbrew (nu AB InBev) en bpost vindt de Manager van het Jaar “héél compleet”. “Gert is een veel betere CEO dan ik ooit geweest ben. Hij is financieel sterk, strategisch en operationeel slim, en een goede mensenmanager. De strategische reflex rond regio’s en sectoren is zijn verdienste. Dan gaat het over welke klanten het bedrijf al dan niet moet opvolgen, over de landen heen. In heel Europa, tot en met Turkije.”

Meer focus betekent niet dat het familiale buikgevoel verdwenen is. “Dat mag je niet helemaal verliezen”, benadrukte Gert Bervoets aan Trends in het najaar van 2022. “We analyseren veel meer, we werken meer gestructureerd. Tegelijk moeten we nog eens durven te springen. Wie niet of te langzaam schakelt, kan niet overleven. We moeten elke dag beslissingen nemen. Elke dag zonder een beslissing is een slechte dag. Hoe groter we worden, hoe belangrijker dat wordt. Als wij aan de top vertragen, vertraagt de hele organisatie. Beter af en toe een foute beslissing dan geen beslissing. Uiteraard moet je leren uit de fouten. Maar onze mensen moeten voldoende vrijheid hebben, zodat ze het ondernemerschap voelen.”

Nooit staking

Johnny Thijs omschrijft Bervoets als “veeleisend maar fair”. “En vooral een mens van vlees en bloed, prettig in de omgang.” Een vakbondsman, die liever niet bij naam wordt vermeld, vindt de arbeidsrelaties bij H. Essers ook “best goed”. “Zoals in elk huwelijk zijn er wel eens ruzies, maar we blijven altijd in hetzelfde bed slapen. In de achttien jaar dat ik hier werk is er nooit gestaakt, behalve tijdens de nationale acties. We komen er altijd uit. Het directiecomité is gemakkelijk bereikbaar. Wie wil werken, ambitie heeft en zijn best doet, kan bij H. Essers echt doorgroeien.”

Stijn Bijnens, de CEO van het naburige technologiebedrijf Cegeka, looft “het charismatische leiderschap” van Gert Bervoets. “Hij is een aimabele CEO. Zijn naaste medewerkers werken graag voor hem.” Ook de Trends Manager van het Jaar 1999 werd onafhankelijk bestuurder bij de onderneming, in de winter van 2018. “Ik breng ervaring en kennis rond digitalisering in de raad van bestuur. H. Essers ontwikkelt zijn eigen informaticasystemen rond transport. Het is eigenlijk een technologiebedrijf, maar de buitenwereld ziet vooral magazijnen en vrachtwagens.”

‘Onze mensen moeten voldoende vrijheid hebben, zodat ze het ondernemerschap voelen’ Gert Bervoets

De banden zijn al langer intens. “Ik ken Gert Bervoets al veertig jaar. We zijn allebei opgegroeid in Hasselt. We zaten nooit samen op de schoolbanken, maar ontmoetten elkaar wel op café. We gingen ook samen, met andere vrienden, met vakantie. Eén van mijn mooiste vakanties was met die vriendenkring, met achttien naar Portugal.”

De koorddanser

Stijn Bijnens onderstreept ook de hechte band tussen de familiale aandeelhouder en het niet-familiale management. “De positie van een externe CEO in een familiebedrijf is behoorlijk complex. Alle evenwichten bewaren is zoals koorddansen, en die kunst beheerst Gert. Bij H. Essers zit dat evenwicht goed. De familie staat volledig achter de groeistrategie voor de lange termijn.”

“Wij ijverden als bestuurders voor een meer gestructureerde financiële rapportering”, zegt Johnny Thijs. “Gert heeft mee die kar getrokken. Wij zorgden als bestuurders voor duidelijke, formele afspraken. Onder grote invloed van vader Noël Essers was dat voordien niet zo formeel. Maar dat leidde helemaal niet tot wrevel met de familie. Integendeel, de professionalisering ging hand in hand met de familie. Zelfs Noël kon ermee leven. Hij loopt nog rond in het bedrijf, maar bemoeit zich steeds minder met de operaties. Ik zeg hem altijd: ‘Profiteer nu eens een beetje van het leven.’ Maar ja, Noël heeft dat bedrijf opgebouwd met hart en ziel.”

‘H. Essers is eigenlijk een technologiebedrijf, maar de buitenwereld ziet vooral magazijnen en vrachtwagens’ Stijn Bijnens, bestuurder

‘Waanzinnige prijzenslag’

De scherpere focus van H. Essers het voorbije decennium op logistiek voor chemie en gezondheid heeft ook een keerzijde. In de chemiesector doet de onderneming de logistiek van basischemicaliën tot afgewerkte producten in heel Europa. De grote multinationals zijn klant: BASF, Dow Chemical en Dupont.

Maar de chemiesector in Europa heeft het moeilijk, door de aanhoudend hoge energieprijzen. “In het laatste kwartaal van 2022 merkten wij de eerste slechte signalen in de chemiesector”, zei Gert Bervoets in een gesprek met Trends in het najaar van 2024. “De productiecapaciteit in Europa werd niet meer volledig benut. Dat was de start van een heel negatieve periode in de chemie, die vandaag nog altijd niet echt voorbij is. De productie verschuift naar China en de Verenigde Staten. Europa lijdt daaronder. In 2024 kwam daar een waanzinnige prijzenslag in de transportsector boven op. Het aantal faillissementen piekt opnieuw, vergelijkbaar met de jaren 2012 en 2008. Velen beseffen nog onvoldoende hoe ernstig de situatie is. 2023 was voor H. Essers nog een redelijk goed jaar, maar ik verwacht andere cijfers voor 2024. Onze omzet zal een beetje groeien, maar onze winstgevendheid zal dalen. Want terwijl de transportprijzen dalen, blijven de kosten stijgen. En in januari 2025 komt er alweer een automatische loonindexering met 3,5 procent boven op.”

Ondanks de alarmsignalen ziet Johnny Thijs het glas liever halfvol. “Ja, het gaat zwakker met de chemie in Europa. Maar die producten moeten wél nog altijd worden verdeeld in Europa, zelfs als ze in de Verenigde Staten worden gemaakt.”