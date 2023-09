Transparantie is blijkbaar niet het sterkste punt van bpost. Hoewel het bedrijf beursgenoteerd is, verschafte het aanvankelijk geen duidelijkheid over hoeveel Peeters precies zal verdienen. Journalisten moesten her en der stukjes van de puzzel gaan zoeken en samen leggen. Uiteindelijk raakte bekend dat Peeters eenzelfde basissalaris krijgt als zijn voorganger (585.000 euro), evenwel aangevuld met korte- en langetermijnbonussen. Als alles goed zit, zou hij op termijn evenveel krijgen als bij Elia.

Dat zoveel mysterie rond het loon van Peeters bleef hangen, is geen goede zaak voor het imago van bpost, en wijst nog maar eens op een te innige verwevenheid van het bedrijf en de overheid. De Belgische overheid zet al jaren een rem op het loon van haar topmanagers. Daardoor slaagt er ze er vaak niet in de beste mensen aan te trekken. Bij bpost heeft dat de voorbije jaren geleid tot slecht management, waardevernietiging en een wanbeleid, ten koste van de eigen aandeelhouder.

Het aantrekken van een topper als Chris Peeters had een triomf kunnen zijn voor bpost. Dat de nieuwe CEO van een bedrijf dat voor zoveel uitdagingen staat, een goede verloning verdient, begrijpt elke welwillende Belg. Maar als zowel de onderneming als de meerderheidsaandeelhouder de indruk wekt dat de deal in een achterkamertje gesloten is, zal het vertrouwen niet snel terugkomen. Steeds opnieuw loopt het model van een beursgenoteerd overheidsbedrijf dat geld uit de markt haalt en zich de wet laat dicteren door de overheid, schade op.

