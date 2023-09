bpost paste loon aan om ‘straffe kandidaat’ binnen te halen

bpost heeft maandag iets meer uitleg gegeven over het loonpakket waarmee het de nieuwe CEO Chris Peeters heeft overtuigd het postbedrijf te gaan leiden. Dat is overigens inclusief een eenmalige “tekenbonus” van 250.000 euro.

Bpost zegt dat het op zoek was naar een “straffe en kwaliteitsvolle kandidaat”, om de vele uitdagingen waar het bedrijf mee kampt het hoofd te bieden. Daarbij kwamen ze uit op Chris Peeters, de CEO van hoogspanningsbeheerder Elia en voormalig ‘Manager van het Jaar”.

Maar er bleek een “grote kloof” te bestaan tussen wat Peeters bij Elia verdient en het loon van de vorige CEO bij bpost, Dirk Tirez. “Daarom hebben we afgestemd met de regering en de minister over wat mogelijk was”, aldus bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo.

Concreet bestaat het loonpakket van de nieuwe topman uit een basisloon en een kortetermijnbonus, net als bij de vorige CEO, aldus het bedrijf. Dat basisloon is hetzelfde als bij de vorige CEO, weliswaar geïndexeerd. Eerder raakte al bekend dat het om 585.000 euro gaat. Het percentage van de kortetermijnbonus ligt wel hoger dan bij de vorige CEO – 50 procent van het basisloon – maar is ook afhankelijk van het halen van doelstellingen.

Langetermijnbonus

Nieuw is een langetermijnbonus, die wel pas vanaf het derde jaar kan worden uitgekeerd en afhankelijk is van een resem doelstellingen: financiële resultaten, duurzaamheidsresultaten en resultaten inzake goed bestuur. Die nieuwe langetermijnbonus kan maximum 50 procent bedragen van het basisloon.

Peeters kan volgens de woordvoerster dan ook “minder of meer gaan verdienen” dan de vorige CEO, afhankelijk van het behalen van de doelstellingen. Volgens de krant Le Soir zou het loon kunnen oplopen tot 1,2 miljoen euro. “Theoretisch is dat mogelijk”, aldus het bedrijf.

En er is een eenmalige bonus toegekend ter compensatie van wat Peeters verliest bij zijn huidige werkgever Elia omdat hij er vertrekt, aldus nog de woordvoerster. Het zou gaan om 250.000 euro. Volgens het postbedrijf gebeurde alles in overleg met de bevoegde minister en de regering. En de verloning moet nog worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

“We wilden een straffe kandidaat binnenhalen die bereid was om de uitdaging aan te gaan”, legt Van Mierlo uit.

Duidelijkheid gevraagd

Het postbedrijf, dat voor 51 procent in handen is van de Belgische staat, kondigde de afgelopen week de komst aan van Peeters als nieuwe CEO. Peeters staat vandaag nog aan het hoofd van hoogspanningsbeheerder Elia.

Dat de voormalige ‘Manager van het Jaar’ voor bpost kiest, doet vragen rijzen over zijn toekomstige verloning. Dat ligt gevoelig, gezien het bedrijf voor meer dan de helft in overheidshanden is.

Zo wil N-VA-Kamerlid Michael Freilich duidelijkheid over het loon. “Bij publieke functies en bij overheidsbedrijven is het nochtans evident dat er volledige transparantie is over de loon- en arbeidsvoorwaarden”, aldus het oppositielid. “Dat is net het verschil met een privébedrijf.”

De N-VA-politicus wijst er op dat het toenmalig PS-minister Jean-Pascal Labille was die in 2013 bpost-topman Johnny Thijs tot ontslag dwong met een fikse loonsverlaging. “Dat is de reden waarom het bedrijf in vergelijking met private bedrijven geen kleppers kon aantrekken voor de CEO-positie en bijgevolg miljarden aan winst zag verdampen op de beurs. Nu keert men op die stappen terug, maar is men te laf om te willen erkennen dat de eigen recepten op niets trokken”, aldus Freilich. (Belga)

