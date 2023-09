Bpost bank wordt loket van BNP Paribas Fortis

Begin volgend jaar wordt bpost bank geïntegreerd in BNP Paribas Fortis. De bedoeling is dat de postkantoren het loket voor eenvoudig en fysiek bankieren worden voor alle klanten.

In januari 2024 rondt BNP Paribas Fortis de overname van bpost bank af. De bijna 1 miljoen klanten van bpost bank worden dan klanten van BNP Paribas Fortis. Michael Anseeuw, de CEO van BNP Paribas Fortis, wil de troeven van de twee netten behouden: enerzijds de nabijheid van de dienstverlening in de postkantoren, anderzijds het advies en het ruime productaanbod van BNP Paribas Fortis.

“Met 960 kantoren hebben wij begin volgend jaar het grootste netwerk van alle banken in België”, zegt Anseeuw. “Daarnaast bieden wij onze klanten de service van meer dan 1.400 geldautomaten op 850 locaties. Door de uitrol van het Batopin-netwerk zal dat groeien tot bijna 2.500 Bancontact-CASH-punten op 950 locaties in 2025. Daarnaast zijn er nog altijd meer dan 520 biljettenverdelers in de kantoren van bpost.”

Gepersonaliseerd advies

De integratie van de twee banken gaat gepaard met de lancering van twee nieuwe abonnementsformules: het Easy Go Pack en het Easy Guide Pack. In beide zit een basis bancair aanbod bestaand uit een zichtrekening, twee debetkaarten en een beperkt aantal manuele transacties. De 4,8 miljoen klanten zullen kunnen kiezen, welke formule het best bij hun behoeftes en verwachtingen past.

Met het Easy Go Pack kunnen klanten terecht in de 656 kantoren van bpost. Dat kost hen 2 euro per maand. Voor klanten die proactief en gepersonaliseerd advies willen, is er het Easy Guide Pack. Zij worden bediend in de kantoren BNP Paribas Fortis, weliswaar op afspraak. Het aantal kantoren van BNP Paribas Fortis bedraagt momenteel nog 308, maar zal tegen 2025 dalen tot 250. Het Easy Guide Pack kost 5,5 euro per maand en omvat twee kredietkaarten.

De huidige packs van BNP Paribas Fortis (Comfort Pack tegen 3,5 euro per maand en Premium Pack tegen 7,5 euro) en van bpost bank (b.compact tegen 2,5 euro per maand en b.comfort tegen 4,5 euro) verdwijnen. “Klanten hadden vaak het gevoel dat ze te veel betaalden, omdat ze een aantal zaken die bij de packs inbegrepen waren, zoals kredietkaarten, niet gebruikten. Daar willen we een mouw aan passen door een basisaanbod te combineren met de mogelijkheid om opties toe te voegen, zodat de klanten enkel betalen voor wat ze nodig hebben”, zegt Anseeuw. Gedurende heel 2024 kunnen ze gratis een beroep doen op de bijkomende opties die elk pack biedt.

Uitgemaakte zaak

De CEO van BNP Paribas Fortis zegt niet te kunnen inschatten hoeveel klanten voor welk pakket zullen kiezen. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de meeste klanten van bpost bank voor het Easy Go-pakket gaan. Er is een grote kans dat veel meer mensen naar de postkantoren trekken voor bancaire zaken of klachten dan nu het geval is. Anseeuw heeft er vertrouwen in dat het personeel van bpost die toeloop zal aankunnen: “Er zijn afspraken gemaakt over het aantal personeelsleden dat ingezet wordt. De voorbije maanden hebben we 2.300 medewerkers van bpost een uitgebreid opleidingstraject laten doorlopen.”