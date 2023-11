Trends bekroont op woensdag 10 januari de 39ste Manager van het Jaar. Het is de meest prestigieuze onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. De laureaat volgt Rika Coppens op, de CEO van de hr-dienstverlener House of HR.

De drie genomineerden voor de Manager van het Jaar, een initiatief van Trends in samenwerking met Kanaal Z, worden voorgesteld in Trends Magazine van deze week, op Trends.be en op Kanaal Z. Dit zijn ze:

Lieve Mostrey (Euroclear)

‘Ik vind het jammer dat ik nog altijd een rolmodel moet zijn’

Lieve Mostrey maakte van het settlementhuis Euroclear een stabiele cashflowmachine die een mooie groei blijft neerzetten. Het is wellicht haar laatste kans om Manager van het Jaar te worden, want binnen enkele maanden wordt ze opgevolgd. “Ik zie dit als een kans om mijn leven anders te organiseren”.

Lees een portret.

Dominiek Valcke (TVH)

‘Ik voel me meer de kapitein op het veld dan de trainer naast het veld’

Sinds 2003 staat de West-Vlaming Dominiek Valcke mee aan het roer van TVH, de internationale specialist in onderdelen voor industriële machines. “Ik ben eigenlijk vooral een ondernemer met een managementinvalshoek”.

Lees een portret.

Kobe Verdonck (SD Worx)

‘Het is beter zelf over te nemen dan overgenomen te worden’

SD Worx groeide de voorbije jaren uit tot een toonaangevende Europese speler in payrolldiensten en werd onder CEO Kobe Verdonck door organische groei en overnames een brede internationale hr-speler. De durfkapitalist CVC nam dit jaar een minderheidsparticipatie en moet de groei mee ondersteunen. “Het doel is het nummer 1 worden in Europa, en op de lange termijn ons voor te bereiden op een beursgang”

Lees een portret.

Onafhankelijke jury

De finalisten voor deze editie zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury, geleid door Bart De Smet, de voorzitter van Ageas (zie kader onderaan dit artikel). De jury koos uit een longlist, opgesteld door de redactie van Trends.

De finalisten hebben zich op een positieve en relevante manier onderscheiden. Ze hebben als inspirerende bedrijfsleider gezorgd voor duurzame en opmerkelijke resultaten, en namen uitmuntende managementbeslissingen die vernieuwing en groei stimuleerden.

Als lezer van Trends hebt u een inbreng. Vanaf donderdag 9 november tot en met donderdag 7 december kunt u hier online stemmen op uw favoriete genomineerden. Voor de onlinestemronde onderscheiden we drie groepen: een stemming bij het brede publiek van Trends-lezers, een stemming bij de ex-laureaten en een stemming bij een selectie van businessschools en universiteiten. Die drie groepen vertegenwoordigen elk een gelijkwaardig deel van de totale publieksstemming, die voor de helft van de stemmen wordt meegenomen naar de volgende juryvergadering. De drie kandidaten komen zich tijdens een laatste vergadering voorstellen en verdedigen tegenover de jury. Aan het einde van die pitches zal de jury achter gesloten deuren alle elementen (de publieksstemming, de verdedigingen en de dossiers) evalueren en de winnaar kiezen.

Wie het haalt, wordt bekendgemaakt op een gala-avond in Brussels Expo.