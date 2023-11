Dominiek Valcke (TVH): ‘Ik voel me meer de kapitein op het veld dan de trainer naast het veld’

Sinds 2003 staat de West-Vlaming Dominiek Valcke mee aan het roer van TVH, de internationale specialist in onderdelen voor industriële machines. “Ik ben eigenlijk vooral een ondernemer met een managementinvalshoek”, zegt de tweede genomineerde voor de Trends Manager van het Jaar 2023.

DE MENS

De handelsingenieur Dominiek Valcke (53) kwam in 2003 bij TVH. “Ik had gewerkt voor Omega Pharma en was als consulent vooral actief geweest in bedrijfsfinanciering en overnames. Zo leerde ik TVH en de familiale aandeelhouders, de families Thermote en Vanhalstleren, kennen. Het klikte tussen mij en de families, en ik kreeg de vraag of we niet beter met elkaar zouden samenwerken. Toen ik startte, had ik geen functieomschrijving. Ik begon met een wit blad. We zouden samen aan de toekomst bouwen. Mijn officiële titel was groepsontwikkeling en financiële controle, maar ik was voor heel diverse zaken verantwoordelijk.

“Ik zou vooral de groei buiten België mee helpen uitbouwen. TVH had toen een kleine vestiging in Zuid-Afrika met vier werknemers. In Maleisië was er een kleine site met vier personen en er zat een kleine verkoopploeg in het Verenigd Koninkrijk. De internationalisering is toen versneld met een overname in Australië en een in de Verenigde Staten. Die geografische uitbreiding kwam er door de ambitie van de aandeelhouders, in combinatie met mijn profiel. Maar onze groei was vooral organisch. De overnames zorgden alleen voor wat bijkomende versnelling.” In 2008 werd Dominiek Valcke co-CEO, in 2018 CEO.

DE MANAGER

“Ik ben eigenlijk vooral een ondernemer met een managementinvalshoek. Bouwen kun je niet alleen. Je doet dat met een team. Je moet de juiste mensen op de juiste plaats zetten. Wellicht zullen mensen van mij zeggen dat ik graag van alles op de hoogte ben. Maar met evenveel plezier kan ik iets loslaten als ik merk dat iets wordt geleid door een collega die voor dat aspect veel beter geschikt is. Het moet wel vooruitgaan.”

“TVH werd in 2023 verkozen tot Sportbedrijf van het Jaar. Dat kwam niet uit de lucht gevallen. Sport is goed voor de gezondheid, maar het is ook een beeld waar je rond kunt werken. De winnaarsmentaliteit, het teamverband, iedereen speelt een rol op het veld. Daarbij voel ik me meer de kapitein op het veld dan de trainer naast het veld. Ik doe nog altijd mee. Mijn managementstijl is absoluut niet van: dit gaan we een keer doen, dan loslaten en na een halfjaar eens kijken wat ermee gebeurd is.”

Op 19 maart werd TVH getroffen door een cyberaanval. Tweeënhalve week, tot 5 april, lag de onderneming plat. “Wij werden het slachtoffer van platte criminele opportunisten. Ze vonden een zwakke schakel in het systeem. Nochtans hadden we al zware investeringen gedaan in cybersecurity, maar blijkbaar niet genoeg. Ik zou voordien nooit hebben gezegd dat het ons niet kon overkomen. Maar als het dan toch gebeurt en je wordt wakker op die zondag, dan staat de wereld even stil. Vandaag zijn we weer volledig operationeel. We hebben uiteraard nog bijkomende inspanningen geleverd rond cybersecurity. We hebben het huis enkele keren op zijn kop gezet om te zien wat nog beter kon. Onze sterke bedrijfscultuur heeft ervoor gezorgd dat alle medewerkers samen wilden doorgaan. We kregen een klap, maar we zouden er weer staan.”

HET BEDRIJF

TVH, gevestigd in Waregem, is een specialist in onderdelen voor professionele herstellers van industriële machines. Vorkliftonderdelen zijn de belangrijkste markt, goed voor 55 procent van de omzet. TVH heeft ook onderdelen voor landbouwmachines (zoals tractoren), voor de bouw (zoals graafmachines) en voor industriële toepassingen (bijvoorbeeld borstels voor industriële poetsmachines). Maar TVH is geen veredelde verdeler van andermans wisselstukken, het verkoopt vooral eigen onderdelen. Bijna twee derde van de onderdelen heeft TVH zelf ontwikkeld en laten maken door derden. Het overige derde zijn onderdelen van toeleveraars van de machineproducenten. Elk jaar komen er 50.000 nieuwe onderdelen bij. De gegevensbank herkent 47 miljoen referenties. TVH heeft 1 miljoen onderdelen in voorraad.

© National

TVH is wereldwijd actief. Het heeft 90 filialen in 27 landen, van Kansas City en Johannesburg tot Brisbane in Australië. De Verenigde Staten zijn de grootste omzetmaker. In 2021 kocht het beursgenoteerde D’Ieteren Group een belang van 40 procent van de aandelen in het bedrijf. De andere 60 procent is in handen van de familie Thermote.