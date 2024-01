Foto’s: dit was het gala van de 39ste Trends Manager van het Jaar

Lieve Mostrey van Euroclear is verkozen tot 39ste Manager van het Jaar. Het is de meest prestigieuze onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. Mostrey volgt Rika Coppens op, CEO van de House of HR. Bekijk hier een fotoreeks van de gala-avond in Brussels Expo op woensdag 10 januari 2024.

Copyright foto’s: Leyla Hesna. Klik op het vierkantje rechtsonder om te vergroten.