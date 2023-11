Kobe Verdonck (SD Worx): ‘Het is beter zelf over te nemen dan overgenomen te worden’

SD Worx groeide de voorbije jaren uit tot een toonaangevende Europese speler in payrolldiensten en werd onder CEO Kobe Verdonck door organische groei en overnames een brede internationale hr-speler. De durfkapitalist CVC nam dit jaar een minderheidsparticipatie en moet de groei mee ondersteunen. “Het doel is het nummer 1 worden in Europa, en op de lange termijn ons voor te bereiden op een beursgang”, zegt de derde genomineerde voor de Trends Manager van het Jaar 2023.

Kobe Verdonck is een van de drie genomineerden voor de Trends Manager van het Jaar 2023.

DE MENS

Kobe Verdonck (52) haalde een master in de rechten (UGent) en bedrijfskunde (UCL) en begon zijn carrière in de financiële sector. Met Incofin hielp hij in Tanzania mee aan de oprichting van een bank. Daarna volgde een passage bij het advocatenkantoor Stibbe. “Ik kwam vervolgens in de hr-wereld terecht, toen ik voor Arinso ging werken, de specialist in IT-diensten voor human resources van Jos Sluys.” Na de overname van Arinso door Northgate werd Verdonck van 2007 tot 2014 chief sales officer en executive director Europa en Latijns-Amerika bij Northgate Arinso. Van 2014 tot 2018 was hij de CEO van de Nederlandse hr- en payrollgroep Raet. Tot Raet werd overgenomen door Visma, de Scandinavische specialist in b2b-software. In het najaar van 2019 volgde hij Steven Van Hoorebeke op als chief executive officer van SD Worx.

DE MANAGER

“Naast innovatie en de klantenfocus staat het eigen team centraal”, zegt Kobe Verdonck. “Mensen krijgen de kans te groeien en we hebben aandacht voor diversiteit. Niet alleen onze klantentevredenheid, ook onze medewerkerstevredenheid is sterk gegroeid. En dat zijn de belangrijkste key performance indicators (KPI). Als die goed zitten, is dat positief voor de groei. SD Worx heeft een zeer laag verloop van klanten, en die doen een beroep op een brede scope van diensten. SD Worx wil een onafhankelijk bedrijf blijven, en daarvoor moeten we groeien. Onze mensen houden van autonomie. Het is beter zelf over te nemen dan overgenomen te worden.”

SD Worx was het eerste Belgische bedrijf waar Verdonck in een topfunctie aan de slag kon. “Ik vind dat we, als Belgen, gerust meer ambitie mogen tonen. Die onafhankelijkheid van SD Worx vind ik echt belangrijk. Je moet een bedrijf niet na een aantal succesvolle jaren verkopen. Je kunt hier op de lange termijn waarde creëren.”

Verdonck wijst op het belang die ambities in het bedrijf duidelijk te communiceren. “Het is zeer belangrijk je te omringen met de juiste mensen en diete coachen en voldoende vrijheid geven. De waarden die iedereen hier op een belangrijke positie vooropstelt, gaan net over die aandacht voor de klant en de andere medewerkers. Als je daarop inzet, komt de winstgevendheid vanzelf.”

HET BEDRIJF

SD Worx kent een gestage groei, zowel organisch als via overnames. Het behaalde in 2022 een geconsolideerde omzet van 962,1 miljoen euro. Dat is een stijging van 12,1 procent ten opzichte van de 858,1 miljoen euro in 2021. De genormaliseerde ebitda strandt op 136,7 miljoen euro, 18,3 procent meer dan in 2021 (115,6 miljoen). Het nettoresultaat klom tot 81 miljoen euro, of 73,1 procent meer dan in 2021 (46,8 miljoen).

SD Worx is onder impuls van CEO Kobe Verdonck uitgegroeid tot een brede hr-dienstverlener. Het aanbieden van louter payroll ligt ver in het verleden. De portefeuille is zeer ruim, gaande van payroll over rekrutering tot loopbaanbegeleiding, workforcemanagement en andere vormen van hr-consultancy en juridisch hr-advies. “Bedrijven hebben het liefst dat ze voor alle taken op één speler een beroep kunnen doen, en dat in verschillende landen”, zegt Kobe Verdonck. “Een van de redenen waarom ik bij SD Worx ben gekomen, was om aan een duidelijk groeiplan op de lange termijn te werken. Ik had ervaring met het omzetten van mooie plannen. Maar wel met een private-equitypartner, waardoor het bedrijf altijd na twee of drie jaar verkocht werd. Dat is hier anders.”

Via overnames breidde SD Worx zijn aanwezigheid de voorbije jaren uit tot grote delen van het Europese continent. Momenteel is het actief in 26 Europese landen. In bijvoorbeeld Portugal en Griekenland is SD Worx nog niet aanwezig. “We verwachten vooral groei in Centraal- en Oost-Europa en we zullen zeker nog overnames doen. We hebben er recentelijk een gedaan in Polen. Het zal vooral gaan over het consolideren van onze oplossingen.” Onlangs werd het dienstenaanbod in talentmanagement versterkt. SD Worx bouwde daarnaast verder aan zijn internationale aanbod rond workforcemanagement, core hr, hr analytics en, via SD Worx Academy, aan een breed pakket opleidingen.

“We staan het sterkst in hr-administratie, payroll en workforcemanagement. In het talentmanagement en werving en selectie doen we grote stappen maar zijn we zeker nog geen leider”, aldus Verdonck. “De grootste groei ligt zeker in ons workforcemanagement, maar ook in diensten zoals sociaal-juridisch en hr-consultancy.”

Het belangrijkste recente feit was de instap van het durfkapitaalfonds CVC in SD Worx, een deal die in de lente van dit jaar officieel werd. WorxInvest blijft de meerderheidsaandeelhouder en behoudt 77,5 procent. Het extra kapitaal dat door deze transactie binnenkomt, wordt geïnvesteerd om de Europese groeiplannen van SD Worx versneld uit te voeren. Verdonck: “De volgende fase is een rol spelen in de verdere consolidatie op de Europese hr-markt. En we willen ons op de lange termijn voorbereiden een beursgang.”

