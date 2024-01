‘Leiderschap is  een eenzame stiel’

Lieve Mostrey van Euroclear is de 39ste Manager van het Jaar. Euroclear is een bedrijf dat alle ­Belgen zouden moeten kennen en koesteren. Het houdt het wereldwijde financiële systeem mee overeind en verwerkt jaarlijks een duizelingwekkend aantal transacties, ter waarde van bedragen die zelf bijna niet te vatten zijn: meer dan een ­miljoen keer een miljard. Toen Lieve Mostrey in 2017 startte als CEO van Euroclear, had ze een ­rustige koers kunnen varen met het settlementhuis. Euroclear zat in een comfortabele positie. Maar de burgerlijk ingenieur van opleiding is niet het karakter dat op haar lauweren wil rusten of potentieel on­­benut te laten.

Mostrey bouwde Euroclear uit tot een cashmachine en maakte het bedrijf nog meer incontournable dan het al was door het aanbod te versterken. Uiteraard leest u meer over het palmares van Mostrey in het Trends van deze week, maar één ding verdient nog even aandacht. Door de economische sancties werden ­miljarden aan Russische activa geblokkeerd. Euroclear moet die activa aanhouden en kreeg zo ongewild veel extra omzet en winst, die volledig gescheiden worden gehouden van de reguliere activiteiten. Maar het blijft juridisch en politiek dynamiet, en daarmee is Mostrey echt de Manager van het Jaar 2023. Het afgelopen jaar moesten Mostrey en veel andere CEO’s zich in een moeilijk geopolitiek ­klimaat bewegen. In de taakbeschrijving van een moderne CEO van een groot bedrijf is economische diplomatie fors omhooggeschoten. Geen enkel bedrijf heeft nog de luxe te doen alsof de wereld­politiek buiten de muren van het bedrijf te houden is.

Ook Dominiek Valcke en Kobe Verdonck, de twee andere sterke kandidaten in alfabetische volgorde, zijn echte rolmodellen voor CEO’s die anno 2024 willen excelleren. Dominiek Valcke kon TVH succesvol navigeren uit een economische storm nadat een cyberaanval het bedrijf teisterde. Andere bedrijven gaan ten onder of lijden zware verliezen, maar TVH heeft hoogstens een beetje ter plaatse moeten trappelen. Alle bedrijven spiegelen zich het best aan die weerbaarheid, want de cyberrisico’s worden enkel groter. Kobe Verdonck bewijst dat uitdagende economische tijden geen excuus mogen zijn om minder ambitieus te worden. Net als Euroclear had SD Worx zich louter kunnen focussen op de stabiele business van loonberekeningen, maar het heeft zich succesvol ontpopt tot een hr-specialist met een totaalaanbod. Onder impuls van Kobe Verdonck gaat SD Worx ook nadrukkelijk voor een Europese koppositie. Het zou de beste zaak zijn voor Vlaanderen als nog meer bedrijven in onze dienstensector die sprong wagen. Het is echt wel het moment om te demarreren, zelfs als er tegenwind is.

Geen enkel bedrijf heeft nog de luxe om te doen alsof de wereldpolitiek buiten de muren van het bedrijf te houden is.

Nog meer dan vroeger moet een CEO ook een teamspeler zijn. De waardering voor hun teams is al jaren een constante als kandidaat-Managers van het Jaar over hun managementstijl vertellen. Die nederigheid siert hen en de onderscheiding is uiteraard ook een erkenning voor het hele bedrijf. Maar er is een reden waarom de Manager van het Jaar een individuele onderscheiding is: iedereen kijkt naar de CEO wanneer de moeilijkste knopen doorgehakt moeten worden of de toekomst van het bedrijf de inzet is. Leiderschap is een eenzame en soms harde bezigheid. Excellente managers verdienen het daarom om gelauwerd te worden. Daarom, Lieve Mostrey, nogmaals van harte proficiat!

Lees ook: