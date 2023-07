Telenet-CEO John Porter: ‘De grootste problemen zijn achter de rug’

Telecom-titaan Telenet maakte dinsdag zijn halfjaarresultaten bekend. Die cijfers waren pover. Onder de streep bleef in het tweede kwartaal bijvoorbeeld een verlies van 28,8 miljoen euro over. Toch toont John Porter, de CEO van de grootste Vlaamse telecomoperator, zich strijdbaar. De Australische Amerikaan viert dit jaar zijn tiende verjaardag als hoofd van het bedrijf. Dat jubileum gaat gepaard met een andere mijlpaal: binnenkort moet het bedrijf voor het eerst onder zijn leiding in niet-beursgenoteerde hoedanigheid verder.

Operationeel kende de in Mechelen gebaseerde telecomoperator een teleurstellend eerste halfjaar voor zo goed als al zijn consumentenproducten. Porter, die eigenlijk met vakantie is, stond de pers te woord. Als oorzaak van de operationele anticlimax wees hij in eerdere communicatie naar de fellere concurrentie op de internetmarkt, en het feit dat Telenet geteisterd werd door softwareproblemen. Over dat laatste had Porter wel goed nieuws. “De grootste problemen zijn achter de rug, na de zomer is het echt wel weer back-to-business. De voorbije maanden hebben we onze marketinginspanningen teruggeschroefd, maar straks kunnen we weer volop uitpakken met onze sterktes: het beste netwerk en innovatieve diensten. Dat is het fundament om opnieuw vol gas te kunnen geven.”

Telenet heeft in het tweede kwartaal van 2023 een omzet van 704,1 miljoen euro in de boeken genoteerd, wat overeenstemt met een groei van 8,9 procent op jaarbasis, zo meldt Belga. Als echter rekening wordt gehouden met de verkoop van zijn zendmasten vorig jaar en de verhoging van zijn belangen in productiehuis Caviar en de Luxemburgse kabelaar Eltrona, blijft daar nog maar 0,9 procent van over.

Het bedrijf zag zijn breedbandklanten met 5.000 afnemen, nadat het ook in het eerste kwartaal al een daling van 1.800 had opgetekend. Ook het aantal mobiele abonnementen kende vanaf april tot en met juni een terugval van 5.400. In een trend die al langer aanhoudt, blijven klanten bovendien hun tv-abonnementen opzeggen (er waren 19.300 kabelknippers in het tweede kwartaal), net als hun vaste telefoonlijnen (-20.600). Wel zag Telenet zijn bundelklanten toenemen, met 5.500 tot 839.900.

Telenet kon de inkomsten op peil houden door prijsverhogingen. Maar u verloor klanten, zeker in digitale tv.

JOHN PORTER. “Het aantal mensen dat overstapt naar een andere internetprovider ligt aanzienlijk lager dan andere jaren. Wat onze televisieklanten betreft: we beleven in het algemeen een grote transformatie in de manier waarop mensen entertainment consumeren. Die verandering voltrekt zich hier veel langzamer dan in het VK of de VS, maar ze is er wel. Zo zetten mensen vaker hun abonnement stop nadat ze hun favoriete serie volledig hebben uitgekeken. Daarom zal het Telenet-platform nog heel belangrijk blijken.”

Met streamingdienst Streamz biedt Telenet het indrukwekkende archief van series van het Amerikaanse kabeltelevisienetwerk HBO aan. Hoe moet het nu verder met die HBO-deal? Die zou nog maar tot eind 2024 lopen.

PORTER. “De HBO-deal is pas ‘over till the fat lady sings’. Ik zou er niet om durven te wedden dat ze niet naar België komen met hun streamingdienst HBO Max, maar wat zou de toegevoegde waarde zijn? Bij ons hebben ze al alles wat hun hartje belieft, zonder de operationele risico’s van op eigen benen te moeten staan in een erg competitieve omgeving.

“Ook Play Media (de zenders Play 4, Play 5, etc.) zal overigens erg belangrijk blijven, we blijven daar inzetten op een Vlaams ecosysteem van series. De verschillende omroepen zijn daarin zeker niet elkaars vijand. Er is tegenwoordig een heuse pax media. De grote vijanden zijn de andere manieren om entertainment te beleven.”

Hoe staat het met het Wyre-project, de joint venture met Fluvius om het kabelnetwerk in Vlaanderen om te zetten naar glasvezel?

PORTER. “Wyre is het spannendste dat dit bedrijf in meer dan drie jaar is overkomen. Het is een project dat voor veel innovatie binnen en buiten het bedrijf zorgt. Eerst dienden nog wat technische en juridische zaken uitgespit te worden om alles in beweging te brengen. Maar begin juli kregen we goedkeuring van de regelgevende instanties. Voor de functies die we nodig hebben, beschikken we intussen over voldoende personeel, met een mix van Fluvius-talenten en eigen talenten. Wyre heeft nu al 800 kilometer aan infrastructuur klaarliggen om glasvezel in wachtbuizen te blazen, zonder dat er straten moeten worden opengebroken. We hebben al een rijke glasvezel-ruggengraat, dus we hoeven niet bij nul te beginnen. We just have to go the last mile. Overigens zal Wyre ook verantwoordelijk zijn voor het upgraden van het HFC (Hybrid Fiber Coax)-netwerk.”

De multinational Liberty Global bezit vanaf woensdag, samen met de aandelen die Telenet in eigen handen heeft, 93,23 procent van de aandelen van de Belgische telecomoperator. Daarmee ziet de internationale groep af van de voorwaarde om samen met Telenet minstens 95 procent van de aandelen te bezitten en wordt het bod op 24 augustus heropend. Eerder had Liberty zijn plan bekendgemaakt om Telenet van de beurs te halen.

Hoe ziet u de mogelijke beursexit?

PORTER. “Hoe ik het vooruitzicht beleef om geen beursgenoteerd bedrijf meer te runnen, bedoelt u dat? Ik krijg 25 procent van mijn leven terug (lacht).

“(Serieus) De markten zijn er nu meer dan ooit voor de korte termijn. Bedrijven in onze sector doen het voor de lange termijn. Wijzelf staan voor een forse investeringscyclus. De transitie naar glasvezel is een heus miljardenproject, dat tot zeven jaar een groot deel van onze cash kan verbranden. Zoiets is moeilijk als je als beursgenoteerd bedrijf van kwartaal naar kwartaal verantwoording dient af te leggen. De kans om met een premie van 50 procent uit te stappen, is voor veel beleggers dan een bijzonder aantrekkelijk gegeven. De leidinggevenden bij Liberty Global denken er overigens net zo over als ik. Maar misschien keren we ooit naar de beurs terug.”

