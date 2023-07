Liberty Global verwerft 93,23 procent Telenet-aandelen en heropent bod

Liberty Global bezit vanaf 26 juli, samen met de aandelen die Telenet in eigen handen heeft, 93,23 procent van de aandelen van de Belgische telecomgroep. Daarmee ziet de internationale groep af van de voorwaarde om samen met Telenet minstens 95 procent van de aandelen te bezitten en wordt het bod op 24 augustus heropend.

Op 21 maart had Liberty zijn plan bekendgemaakt om Telenet van de beurs te halen. Het stelde toen een bod van 22 euro per aandeel in het vooruitzicht, een bonus van 59 procent op de slotkoers van woensdag 15 maart, voor de handel in het aandeel tijdelijk werd stilgelegd.

Uit het prospectus bleek begin juni dat het eigenlijke bod lager ligt. Liberty verminderde de voorgestelde prijs met het op 5 mei uitbetaalde brutodividend van 1 euro. Het bod van 21 euro betekent dat Liberty meer dan 880 miljoen euro veil heeft voor de 37,70 procent publieke aandelen van Telenet. Aandeelhouders konden vervolgens ingaan op het bod.

Liberty mikte, samen met de aandelen die Telenet in eigen handen heeft, op minstens 95 procent van de aandelen. Na de aanvaardingsperiode, bleek dat 34.676.001 aandelen van Telenet werden aangeboden. Als gevolg hiervan zal Liberty Global in totaal 101.018.038 aandelen van Telenet bezitten vanaf de betaaldatum, namelijk 26 juli. Aangezien Telenet 3.500.526 eigen aandelen heeft, zal Liberty Global in totaal 93,23 procent van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks in handen hebben.

Het bod voor de overige aandelen wordt heropend op 24 augustus om 9 uur. Aandeelhouders hebben nog tot woensdag 13 september de tijd om in te gaan op het bod.